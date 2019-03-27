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LED廠晶電今年首季仍淡 市場法人估首季仍將虧損

2019-03-27 12:03經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

LED廠去年第四季因美中貿易戰擴大，下游拉貨力道明顯趨緩，其中，LED大廠晶電（2448）去年第四季單季呈現虧損，市場法人認為，今年第一季以來，該公司在接單出貨表現仍維持平淡，預計第一季持續虧損的壓力仍大，預估最快第二季業績才有機會明顯彈升。

晶電去年營運虧損4.56億元、全年每股稅後虧損-0.42元， 較多數市場法人原本預估的全年可望維持小幅獲利，去年實際業績大幅低於預期，市場法人指出，其中第四季營收僅42.2億元，表現明顯低於預期，對此晶電表是主要受到中美貿易影響，中國電子產業多呈現觀望態勢，促使拉貨需求急凍，連帶影響毛利表現，第四季單季毛利呈現-4.6%水準，因而使去年第四季單季每股稅後虧損-0.9元。

對於今年第一季營運，晶電目前累計前兩月營收23.28億元、YoY -30.94%，表現持續低迷，並明顯低於晶電之前預計在首季營收衰退可望收斂並轉正的看法，且受到營收持續衰退。

市場法人也指出，據了解，由於接單情況平淡，因此，晶電第一季的稼動率僅約50%至60%，該水位為近幾年來的相對較低的表現，而受到稼動率偏低影響，個別固定成本攤提增加，也在史前兩月毛利呈現負數，因此，市場法人也預估，今年第一季晶電本業仍可能呈現虧損，最快需待第二季營運才可望較明顯回升。

晶電營收

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