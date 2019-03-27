緯創攜SONY等合組聯盟 攻智能攝像系統生態系

2019-03-27 10:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



不讓子公司緯穎（6669）專美於前，緯創（3231）今（27）日宣布，與鴻海、索尼（SONY）、尼康（Nikon）、Scenera共同合作成立「智能攝像生態系統網路聯盟」。五家企業跨國攜手打造新世代智能攝像系統生態系，建立及推動新世代智能攝像機平台及產業技術標準。

緯創是全球最大資訊及通訊產品企業集團之一。除了專精於智慧型手機、筆記型電腦、伺服器與數位醫療等ICT產品及服務代工外，緯創基於近年於人工智慧（AI）應用的深佈局及硬體優勢，決定共組聯盟強攻攝影領域。

由於近年AI影像分析技術在全球引發智能革命，更進一步將攝像系統推至嶄新的智能數據時代，而NICE將分散式AI及分層虛擬化技術概念融入標準中，可望加速智能攝像系統的生態系及應用的發展。

緯創資通技術長黃俊東表示，NICE規格特有的關鍵特色之一，即是AI運算可跨傳感器（Sensor）、攝像機（camera）及雲端（Cloud），並透過全新定義的分層管理，有效運用分層之間的虛擬服務。這種技術可讓應用（APP）與服務，透過傳感器拍攝適當的影像並進一步分析傳感器所捕捉的影像資料，整體效能的低延遲，符合經濟效益，可滿足終端使用者的需求。。

NICE聯盟已發佈NICE標準v0.9版本，並預計於2019年第2季中旬發表v1.0版本供產業及使用者正式採用。

NICE 標準之範圍包括終端設備到雲端服務，涵蓋智能攝像系統生態系的整體架構及發展，基於資料獲取及處理（NICE Data Pipeline）及分散式AI管理（NICE Distributed AI Management）等創新技術，透過標準介面（API）整合傳感器、攝像機模組、攝像機、地端（Edge）和雲端系統，將可以更安全、快速、彈性的使用智能功能。