緯創攜鴻海、索尼等 布局新世代智能攝像系統生態系

2019-03-27 10:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



緯創今（27）日表示，該公司除了專精於智慧手機、筆電、伺服器與數位醫療等ICT產品及服務代工外，近年於人工智慧（AI）的布局，與鴻海、索尼（SONY）、尼康（Nikon）、Scenera共同合作成立「智能攝像生態系統網路 （Network of Intelligent Camera Ecosystem, 簡稱NICE）聯盟」。

五家企業跨國攜手打造，新世代智能攝像系統生態系，建立及推動新世代智能攝像機平台，以及產業技術標準。

由於近年AI影像分析技術，在全球引發智能革命，更進一步將攝像系統推至嶄新的智能數據時代，而NICE將分散式AI，及分層虛擬化技術概念融入標準中，可望加速智能攝像系統的生態系及應用的發展。

緯創技術長黃俊東表示，NICE規格特有的關鍵特色之一，即是AI運算可跨傳感器（Sensor）、攝像機（camera）及雲端（Cloud），並透過全新定義的分層管理，有效運用分層之間的虛擬服務。

他說，這種技術可讓應用（App）與服務，透過傳感器拍攝適當的影像並進一步分析傳感器所捕捉的影像資料，整體效能的低延遲，符合經濟效益，可滿足終端使用者的需求。。

NICE聯盟已發布NICE標準v0.9版本，預計於2019年第2季中旬發表v1.0版本，供產業及使用者正式採用。