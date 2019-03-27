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3月消費者信心下降 物價水準降最多、就業機會最樂觀

2019-03-27 10:32經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布3月消費者信心指數（CCI），總數為84.36點，與上月的84.69下降0.33點，上升最多為「未來半年就業機會」，下降最多為「未來半年物價水準」。

本次調查三項指標上升，分別是國內經濟景氣、耐久性財貨時機及就業機會；三項指標下降，分別是投資股票時機、國內物價水準及家庭經濟狀況。

CCI六個子項指標，分數在100至200間屬於「偏向樂觀」，子指標分數在0至100間屬於「偏向悲觀」。

上升幅度第一的指標為「未來半年國內就業機會」，本月調查為100.65點，較上個月調查結果上升0.50點，也是六項指標中唯一偏向樂觀。

上升幅度第二的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為91.00點，較上個月調查上升0.15點；上升幅度第三的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為84.00點，較上個月上升0.05點。

下降幅度最大的指標是「未來半年國內物價水準」，本月調查結果為46.75點，較上個月調查下降1.35點，也是連續13個月低於50點。下降幅度第二的指標是「未來半年投資股票時機」，本次調查結果為94.80點，較上月調查下降0.80點，由長期趨勢圖看來，此指標較其他指標之變動幅度 大，本月為連續九個月傾向悲觀。

「未來半年家庭經濟狀況」是下降幅度最小指標，本次調查結果為88.95點，與上月的調查結果相較下降0.55點，本月為結束持續三個月微幅上 升，轉為下降。。

從絕對水準來看，六項指標中僅有「未來半年國內就業機會」指標偏向樂觀，其餘五項皆悲觀指標。

3月消費者信心指數調查由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心與健康力股份有限公司調查協辦，調查期間為3月19日至23日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2698位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。

物價

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