宏達電攜高通 加速XR一體機和5G手機商業化

2019-03-27 10:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



宏達電（2498）今（27）日宣布與高通（Qualcomm Technologies）合作，共同針對Qualcomm Technologies的XR一體機與5G智慧型手機的參考設計，進行VIVE WAVE平台的預載和優化，宏達電強調，支持開放性的產業生態系，以跨平台軟硬體號召全球夥伴共迎5G時代，與高通聯手加速XR一體機和5G智慧型手機的商業化。

宏達電指出，與高通的合作，有助於採用指定Qualcomm Snapdragon行動平台的OEM廠商，快速實現Vive Wave平台支援設備的商業化。

同時也將讓HTC Vive可以為智慧型手機OEM廠商打造出整套XR解決方案，透過使用USB Type-C連接的XR頭盔（XR Viewers）瀏覽Viveport應用商店，為消費者提供豐富的沉浸式XR內容，一同推動整個XR生態系統加速發展。

宏達電表示，向來支持開放性的產業生態系，這次與高通合作的重要宣布，開啟繁榮XR生態系的重要一章；過去雙方一起攜手締造了智慧型手機的輝煌歷史成就，未來在VR領域也希望能持續這樣的合作模式，隨著未來5G時代來臨，達成將5G優勢充分應用於一體機、Smart Hub及智慧型手機的目標。

宏達電說，根據調查，2017年願意投資4000元人民幣以上在VR產品的用戶比例是17%，到2018年底已攀升為54%，顯示用戶願意花費更多錢購買VR產品，VR產業正持續穩定發展，硬體規格的提升與價格甜蜜點到來，加上不斷充實的豐富應用內容，將帶動整個VR產業的大爆發。

宏達電表示，VIVE Wave VR SDK 支援各大主流遊戲引擎，跨平台支援眾多行動 VR 設備與配件，讓使用不同 VR 設備的玩家能夠輕鬆進入並體驗。

對於設備製造商來說，可以利用Vive Wave快速打造全新VR頭盔，並在產品上市的第一時間提供Viveport應用商店豐富的內容資源。

截至目前，已有六款來自Vive Wave合作夥伴的頭盔搭載了Vive Wave平台，其中包括Pico、愛奇藝智慧、Shadow Creator（影創科技）及大朋VR。