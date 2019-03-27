宏達電聯手高通 加速XR一體機發展

2019-03-27 09:35 中央社 台北27日電



宏達電今天宣布，聯手高通(Qualcomm)，共同加速XR一體機和5G智慧型手機的商業化，同時表達向來支持開放性的產業生態系，將以跨平台軟硬體號召全球夥伴共迎5G時代。

根據調查，2017年願意投資人民幣4000元以上在VR產品的用戶比例是17%，到了2018年底已攀升為54%；顯示用戶願意花費更多錢購買VR產品。VR產業持續穩定發展，硬體規格的提升與價格下降到甜蜜點，加上應用內容更加充實，市場看好將帶動整個VR產業爆發成長。

而XR則是泛指擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)、混合實境(MR)的總稱。

宏達電與Qualcomm Technologies合作，共同針對Qualcomm Technologies的XR一體機與5G智慧型手機的參考設計，進行VIVE WAVE平台的預載和優化。

宏達電說明，此舉有助於採用指定QualcommSnapdragon行動平台OEM廠商，快速實現Vive Wave平台支援設備的商業化。同時將讓HTC Vive可為智慧型手機OEM廠商打造出整套XR解決方案，透過使用USB Type-C連接的XR頭盔瀏覽Viveport應用商店，為消費者提供沉浸式XR內容，推動整個XR生態系統加速發展。

宏達電表示，向來支持開放性的產業生態系，與Qualcomm Technologies合作開啟XR生態系的重要一章，過去雙方一起攜手締造智慧型手機的輝煌歷史，未來在VR領域也希望能持續這樣的合作模式，隨著未來5G時代來臨，達成將5G優勢充分應用於一體機、Smart Hub及智慧型手機的目標。

宏達電說明，VIVE Wave VR SDK支援各大主流遊戲引擎，跨平台支援眾多行動VR設備與配件，讓使用不同VR設備的玩家能進入並體驗。對於設備製造商而言，也可以利用Vive Wave打造全新VR頭盔，並在產品上市的第一時間提供Viveport應用商店的內容資源。截至目前，已有多款頭盔搭載Vive Wave平台，其中包括Pico、愛奇藝智慧、Shadow Creator（影創科技）及大朋VR。