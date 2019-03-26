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台灣10家最酷科技新創企業 AI、生醫居多

2019-03-26 21:24經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

科技部長陳良基26日出席第二屆「台灣10家最酷科技新創」頒獎典禮，10家獲獎新創企業以AI、生醫為主，科技部將為獲獎企業爭取國外媒體深度報導，增加曝光以提供新創事業吸引更多投資。

陳良基表示，科技部期望協助創造台灣科技新創的國內外能見度，為此邀請來自國內外重要科技新創媒體，提升新創於國際行銷的能見度，更增加其吸引全球資金挹注的機會。相信藉此可以幫助更多新創在全球市場發光發熱，為台灣經濟與產業的發展，創造更多的機會。

科技部指出，近年來憑藉著政府投入政策資源，台灣建構出完整的創業生態圈，也促使許多創業家將具潛力之創新創意推向創業之路，並且不乏許多新創公司在市場上嶄露頭角。

選拔主要由科技部遴聘國內外具代表性加速器、創育機構、新創社群、創業投資代表，籌組成為審查委員會，再透過三階段推薦，從技術能量、具國際市場潛力、產業影響力、團隊發展潛能4個面向進行評選，選出10家酷科技新創。

得獎名單技術領域涵蓋人工智慧、生物科技、醫材及ICT等領域；其中，以酵素取代微生物的快速處理有機廢棄物技術的「地天泰農業生技」，處理過程無臭、無廢水、無空氣污染，既環保又更有效率，為政府計畫輔導學研新創團隊成功典範。

獲選為2019年最酷科技新創公司還包括開發出新型治療藥物，滿足患者急迫需求的「新旭生技」、創新研發腦部手術導航系統的「鈦隼生物科技」、開發出終端人工智慧解決方案的「耐能智慧」、創新穿戴式行動視訊智能感測方案的「博遠智能科技」、以獨特人工智慧模型建構新一代的資安保險解決方案的「奧義智慧科技」、創新智慧手術眼鏡系統的「台灣骨王生技」、創新心血管疾病用醫療儀器與家用心電圖的「美商宇心生醫台灣分公司」、以軟硬整合開發能源管理系統的「美商綠銅科技」。

科技部聯手新創圈各界代表 ，選出台灣10家最酷技術新創公司。圖／林于蘅攝影
科技部聯手新創圈各界代表 ，選出台灣10家最酷技術新創公司。圖／林于蘅攝影
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科技部農業生技創業

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