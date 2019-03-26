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2019智慧城市展登場 新板傑仕堡展示貼心智能設備

2019-03-26 21:23經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

 2019年「智慧城市與物聯網展」3月26日至3月29日於南港展覽館盛大舉辦，今年主題為「智慧物聯網引領智慧城市再升級」，新光關係機構整合集團龐大資源參展，以「科技守護智慧城市」為主軸，規劃智慧安防、智慧照護、智慧住宅、智慧交通、智慧物流、智慧金融等六大主題區。

其中，新光人壽除了打造「LIFE Lab.人生設計所」，為不同的人生階段，規劃設計各式體驗，更展出即將落成的「新板傑仕堡」智能設備，展現新光一條龍的完善服務，為客戶規劃出人生夢想藍圖，提供安全無虞的樂齡居所。

今年「智慧城市與物聯網展」新光關係機構亦不缺席，整合新光人壽、新光銀行、新光醫院與新光保全共同參展，此次展區六大主題，從城市核心到外圍、從居家到智慧建築、從城市照明到綠能監控、從銀行服務到數位金融，以及居家照護和智慧醫療，將透過物聯網基礎加上AI、影像辨識、大數據分析等應用，完整呈現相關商品與服務。

近年新光人壽積極接軌數位金融，從客戶真實使用情境出發，本次展覽中，結合壽險諮詢、數位服務及科技互動，將再次推出顧客體驗實驗室－「LIFE Lab.人生設計所」，同時設計「Lab. Run互動遊戲」，讓民眾親身體驗生活中難免會有意外發生，但透過新光的保險大傘，可讓意料外的傷害降到最低。

此外，也設有「人生設計+APP」，消費者可自行將生活樣貌、夢想填入，透過OPEN DATA及同儕數據，提供專業的保險需求分析與個人化建議，讓客戶的問題得到解答，創造新的品牌價值。

為因應台灣人口結構高齡化，新光人壽投入樂齡產業之發展，即將落成的「新板傑仕堡」正是針對國人對於退休後高生活品質的需求所打造，特別規劃全齡化健康樂活出租住宅，三棟建物規劃用途包括醫療診所大樓、新型態出租住宅及旅館大樓。

「新板傑仕堡」規劃了一系列的貼心健康生活設施，包括游泳池、健身房、韻律教室、水療池與坐月子中心等。大樓配備智慧型的聲控及手機APP房控系統，住戶在家可直接用說話的方式，語音控制家中的各項燈光、窗簾、電視的使用，亦可透過APP的遙控，在回到家前，先將家中的空調啟動，一回到家就有舒適的冷暖空調環境。室內部分除了提供基本空調系統外，也增列先進濾網，可過濾PM2.5細懸浮粒子並防制硫化物對人體的傷害，讓住戶住得安心、住得健康。

本次在智慧照護區，新光人壽也以實境的模式，展出新板傑仕堡樂齡宅最新智能設備，呈現以智慧建築規劃的頂級住宅，更展示貼心的智能設備，只要在客廳情境展示區內聆聽人員的解說，對於各項設備都可一目了然，包括分辨性別自動掀蓋的智慧馬桶、浴室裝設智慧魔鏡，每當住戶使用衛浴，魔鏡就會自動記錄體重與體脂變化，提醒住戶管理健康，可讓住戶安心生活免煩惱，歡迎民眾一同前來觀展，搶先體驗新光人壽智慧住宅的獨有魅力。

新光關係機構整合集團龐大資源參加「智慧城市與物聯網展」，各級長官出席開幕儀式。（...
新光關係機構整合集團龐大資源參加「智慧城市與物聯網展」，各級長官出席開幕儀式。（圖左至右依序為:新光金控資訊長章光祖、新光保全總經理洪國超、新光保全董事長林伯峰、新光醫院院長侯勝茂、新光人壽總經理蔡雄繼、新光人壽資深副總經理劉信成。）
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新光人壽智慧城市

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