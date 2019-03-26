台積培育基礎研究高階人才 聘年輕學者年薪上看180萬元

2019-03-26 21:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



科技部與台積電今（26）日於科技部簽訂合作備忘錄，攜手推動「產業培育基礎研究高階人才」計畫。台積電宣布，將以投入「尖端晶體材料開發及製作計畫」基礎研究，並提供經費聘用年輕學者，年薪可達180萬元，並以「台積電年輕學者」(TSMC Junior Fellow)冠名。

基礎研究是科技戰前哨戰，科技部長陳良基已向政院爭取，未來5年基礎研究經費每年將以10%成長。台積電今日與科技部簽訂合作備忘錄，攜手推動「產業培育基礎研究高階人才」計畫，宣示將提供經費，培育基礎研究人才。

台積電技術研究副總經理黃漢森表示，先進半導體技術已在挑戰物理極限，使得基礎科技研究越來越重要。台積公司非常高興有此機會與科技部合作，培育基礎科技人才，將於科技部自然司導向型基礎研究專案計畫下之研究團隊，提供招募經費以聘用科技產業年輕學者數名，並得以「台積電年輕學者」(TSMC Junior Fellow)冠名，其薪資依受聘人之學經歷及研究表現核給，年度薪資可達180萬元。

他進一步表示，由於二維材料中的新物理現象極有可能是進入次世代半導體的關鍵，因此首年將以「尖端晶體材料開發及製作計畫」開始試行。 「台積電年輕學者」除了進行尖端晶體研究之外，更可和公司研發團隊合作，進行實務交流。

科技部次長謝達斌表示，基礎科學是創新經濟的基礎，而臺灣整體研發預算中，產業對基礎研發長期的重視與資源投注應是相當重要的一環。科技部所推動之關鍵性任務導向的基礎研究，歷經多年，部分計畫在學術端及產業應用端已展現亮眼成果，現將透過這些專案，與產業界展開合作，共同依據導向型基礎研究專案的性質，決定重點領域，由產業界挹注經費於研究團隊以延聘「科技產業年輕學者」數名，共同打造產學研創新的合作模式。