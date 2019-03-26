鴻海推廣農業互聯網 高雄13,280公斤水果預購清空

2019-03-26 20:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海集團今（26）日發布新聞稿，在3月21日鴻海科技集團總裁郭台銘親自站台開賣高雄燕巢芭樂後，今日下午開賣的672箱大樹金鑽鳳梨和656箱燕巢芭樂，共計13,280公斤水果在抵達前即被預購清空。

鴻海新聞稿提到，本周的高雄水果除了增加供應品項之外，還提升供貨頻率，在26日完售13,280公斤水果之後，3月28日根據員工需求，還會有另一批金鑽鳳梨抵達鴻海龍華園區。

與前次相比，鴻海集團新聞稿強調，此次透過大陸員工生活服務APP愛口袋，以O2O線下+線上方式給員工及家屬提供網路購買管道，借助自身在大數據及科技服務產業鏈的經驗達到按需供貨，在開放線上預購管道後，短短兩天本次13280公斤水果已銷售一空。所有的水果都是從農地直送，並利用集團自主研發的農藥快篩檢測技術確保安全、新鮮、營養，在48小時內從農地抵達員工的餐桌，讓員工吃得健康，吃得安心。

鴻海科技集團總裁郭台銘在新聞稿表示，「農業互聯網，唯快不破。鴻海有實力來打通六流障礙，落實在農業上，更要先加上一個六快才行。」農產品保存期限短，是標準的快消品，因此一定要做到「六快」，即快檢驗、快出貨、快物流、快到貨、快銷售、快回饋，才能夠最大程度產生效益，從而帶動整個產業的升級。

鴻海強調，「六流+六快，才是農業的未來」鴻海近年來大力轉型，積極發展工業互聯網、農業互聯網、健康互聯網、車聯網等領域。作為工業互聯網龍頭企業，透過大數據、AI、8K+5G等在六流（訊流，技術流，金流，人流，物流，過程流）中的科技應用，實現硬軟整合、實虛結合，進而推動產業升級，和農業互聯網的建設發展有異曲同工之妙。

鴻海科技集團副總裁陳振國認為，鴻海科技集團過去近50年積累的智慧製造科技成果及經驗，同樣可以應用到智慧農業上，進而推動農業互聯網發展。」工業互聯網的經驗同樣可以運用在農業互聯網上，比如在農產品檢測環節，借助鴻海研發技術，目前已實現1支檢測探針5分鐘內快檢，透過8K+5G技術的應用賦能，農產品的生產管理和檢測效率更可進一步提升。