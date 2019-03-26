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中華電信 打造智慧農業解決方案

2019-03-26 20:14經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

中華電信以NB-IoT物聯網網路，加上濕度、溫度、電導度、微型氣象台及智慧農業平台，打造智慧農業解決方案。

農業中華電信物聯網

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