Google進駐新北 落腳Tpark遠東通訊園區

2019-03-26 19:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



Google公司看好台灣及新北市的科技產業發展優勢，今（26）日宣布將進駐Tpark遠東通訊園區，預留「雙倍成長空間」，可望串連鄰近創新創業及雲端產業資源，打造AI產業聚落重鎮。

Google硬體最高主管裝置與服務資深副總裁Rick Osterloh表示，台灣已成為Google亞洲最大的研發基地，預定進駐新北市板橋的全新園區未來將提供開放舒適，且鼓勵員工創新的工作環境，包含健身房、員工餐廳、餐飲區等各項對員工身心有益的辦公設備。

目前Google在全台員工超過2,000人，Rick說明選擇落腳在遠東通訊園區的主因，看好該園區可因應公司未來在台灣發展及成長，預留「雙倍成長空間」，相關研發工程師預計2020年底開始分批進駐。

此外，「Google智慧台灣計畫2019」培育AI及數位行銷人才，預計在2020年底前可以達到1萬人接受AI課程、2萬名開發者受益於雲端與AI技術訓練、10萬人獲得數位行銷知識。

同時，Google在今年5月將設立「新北社企•電商基地」實體教室，新北市府已積極與Google洽談細部的課程合作內容，更規畫長期提供由致理科技大學、亞東技術學院等鄰近板橋地區的大學校舍，以及文化局圖書館等場所作為中長期教育訓練場地。

新北市長侯友宜表示，自上任以來全力拚招商，且首重產業前瞻，積極鼓勵能帶動產業升級、提升台灣科技實力的趨勢產業投資新北，本次Google公司選擇進駐新北市，是對新北市府招商工作的一大肯定。而Google公司後續預計進駐的園區研發大樓，各局處協助建照、汙水、電力及後續的使照等行政作業。

新北市經發局指出，Google公司本次選擇進駐Tpark遠東通訊園區研發大樓為黃金級綠建築，以美國LEED Building做設計，去年12月動工，今年2月23日上樑，以永續發展並兼具科技創新應用為願景。