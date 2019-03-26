科技部台積電培養高階人才 年薪達180萬

2019-03-26 19:19 中央社 台北26日電



科技部與台積電今天簽訂合作備忘錄，攜手推動產業培育基礎研究高階人才計畫。台積電說，將提供招募經費聘用年輕學者數名，年度薪資可達新台幣180萬元。

科技部政務次長謝達斌及台積電技術研究副總經理黃漢森今天共同主持簽約儀式。謝達斌表示，基礎科學是創新經濟的基礎，而台灣整體研發預算中，產業對基礎研發長期的重視與資源投注應是相當重要的一環。

他說，科技部所推動的關鍵性任務導向的基礎研究，歷經多年部分計畫在學術端及產業應用端已展現亮眼成果，現將透過這些專案與產業界合作，共同依據導向型基礎研究專案性質，決定重點領域，由產業界挹注經費於研究團隊以延聘「科技產業年輕學者」數名，共同打造產學研創新的合作模式。

黃漢森表示，先進半導體技術已在挑戰物理極限，使得基礎科技研究越來越重要。台積公司非常高興與科技部合作，培育基礎科技人才，將提供招募經費聘用科技產業年輕學者數名，並得以「台積電年輕學者」（TSMC Junior Fellow）冠名，其薪資依受聘人的學經歷及研究表現核給，年度薪資可達180萬元。

黃漢森說，由於二維材料中的新物理現象極有可能是進入次世代半導體的關鍵，因此首年將以尖端晶體材料開發及製作計畫開始試行。「台積電年輕學者」除了進行尖端晶體研究之外，更可和公司研發團隊合作，進行實務交流。

促成本次合作的科技部自然司長林敏聰表示，基礎研究是應用科技能不斷進展的核心，而「人」又是基礎研究的核心。此類合作不限於特定公司，很高興台積電願意接下第一棒，未來自然司將繼續與企業接洽，同時也歡迎企業主動聯繫，共同開啟由產官學三方攜手打底基礎研究，培育高階科研人才，使產業再升級。