英業達三大新產品齊發 將推升2019獲利回升

2019-03-26 19:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



英業達今（26）日公布2018年稅後純益65億元，年減3.7%，2018年每股純益（EPS）1.81元，也較2017年EPS 1.88元衰退，不過，受到交換器、車用電子與醫療三項新產品陸續出貨下，2019年毛利率表現，將比2018年佳。

英業達今天召開線上法說會，該公司2018年第4季稅後純益14.20億元，季減9.6%，年減22.19%，2018年第4季EPS0.39元，毛利率降至4.1%，季減0.6個百分點，年減0.9個百分點，主要是受到產品組合改變的影響。

英業達董事會同時通過決議，每股擬配1.5元現金股利，盈餘配發率83%，以今天收盤價24.6元計算，現金殖利率約為6.09%。

展望2019，英業達總經理巫永財表示，2019有三大不利因素，根據IDC預估，2019年全球伺服器成長率只有1至1.2%，筆電成長率0.2至0.3%，基本上，是沒有什麼增長。

他說，再來就是中央處理器缺貨問題，現在每天都要追著跑，預期2019第2季缺貨狀況不會減緩，最後是中美貿易戰未停，近期美股大跌，已經是前奏曲，這將影響到電子業的需求，預期2019年營收將會持平。

不過，巫永財認為，英業達仍有三大新產品推出，包括AMD的伺服器，以及交換器產品，過去是出40G的交換器，現在出400G，搭配5G的環境，主要出給阿里巴巴、百度與騰迅，以及日本電信營運商。

另外，他說，車用電子也開始出貨給歐美與中國大陸車廠，醫療產品也開始出貨，預期2019第1季的業績，會比去年同期好很多，毛利率也會因此改善。綜觀2019年的業績，希望逐季成長。

英業達財務長游進寶表示，2018年第4季是產品組合最不利的時刻，但2019年第1季不會這樣，毛利率會明顯改善，主要是產品出貨單價提升，使得毛利率往好的方向發展，希望2019年能有接近5%毛利率的表現。