十銓電競發光記憶體 獲2019德國紅點設計大獎

2019-03-26 18:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ╱即時報導



全球記憶體領導品牌十銓科技（4967）屢獲各項國際產品設計大獎的肯定，繼日前T-FORCE XCALIBUR RGB電競發光記憶體甫榮獲2019德國iF設計大獎，今（26）日T-FORCE電競發光記憶體T-FORCE XCALIBUR及NIGHT HAWK LEGEND RGB再次以卓越的設計躍上國際舞台大放異彩，首次參賽即拿下RED DOT紅點設計大獎，為T-FORCE電競產品繳出亮眼的得獎成績單。

德國RED DOT紅點設計獎是當今全球規模最大、最有影響力的設計競賽之一，由德國著名設計協會Design Zentrum Nordrhein Westfalen於1955年所創立，藉由對產品設計，傳達設計 以及設計概念評選的競賽。此獎項的評審團是由國際40位頂尖的專家所組成，今年2019德國紅點設計大獎吸引了全球來自55國、共計超過5500件作品報名參加，而T-FORCE XCALIBUR RGB及NIGHT HAWK RGB 就在眾多參賽產品中，以其王者之姿超越群倫脫穎而出，榮獲獎項。

一舉拿下2019德國RED DOT 及iF設計大獎的T-FORCE XCALIBUR RGB電競發光記憶體以120度超廣角原力流光設計理念與獨特的圖騰元素碰撞出全新的視覺效果，覆蓋在記憶體上以全幅式的發光面積及不對稱導光條造型格外吸睛，能帶來極致效能與絕佳的超頻性，內外兼具完美詮釋T-FORCE永垂不朽的王者風範。

而以其銳利鷹眼散發著耀眼多彩光芒的T-FORCE NIGHT HAWK RGB，是國際設計大獎的常勝軍，其宛如夜鷹蓄勢待發的RGB光效，伴隨在電競世界展露萬夫莫敵的氣勢，繼去年榮獲德國iF設計大獎，今日又奪得RED DOT設計大獎，氣勢非凡超群出眾。

此次T-FORCE電競發光記憶體能在國際獎項的激烈角逐中拿下大獎，更再度證明十銓科技對於高質感與高速的品質絕對要求的堅持理念，獲得全球專家及消費者的肯定，展現T-FORCE的電競爆發原力，將會致力再推出卓越優異的產品，耀眼國際。