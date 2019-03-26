郭董介紹鴻海家族成員「準時達」歡迎找他們為大家服務

2019-03-26 18:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海(2317)董事長郭台銘今(26)日以 「鴻海集團，我驕傲」為主題在臉書發文，介紹鴻海家族成員「準時達」，強調做全世界的生意，從台灣直送水果到深圳廠區只是他們小小展演而已，準時達是全球物流的佼佼者，歡迎找他們為大家服務。

郭台銘今日臉書發文表示，永齡選物平台訂購1000萬公斤農產相關品項計劃持續進行中，一貨櫃芭樂和一貨櫃鳯梨在周日晚間20：00由高雄港出發，今日13：30就到了深圳廠區，「準時達」的同事們辛苦了；有人問是否只有直達廠區這麼快，過去沒什麼機會和大家介紹鴻海家族成員，我們做全世界的生意，這只是他們小小展演而已。

郭台銘指出，準時達國際供應鏈管理集團是全球供應鏈整合服務先行者，全球網絡及據點包含大中華、東北亞、東南亞、美洲及歐洲，在全球擁有60個倉儲配送中心，200萬平方米倉儲場地，海外110個跨境轉撥運營中心，國際海陸空鐵運線路1,000多條。與全球超過3000家知名品牌客戶及鴻海100多個製造事業單位密切合作，以卓越的製造物流經驗成為業界佼佼者，更跨足商貿物流領域，整合境內外供應鏈上下游，利用大數據分析、雲平臺建設、物聯網資訊系統集成應用為一體的綜合資訊網路服務為客戶打造智慧創新的供應鏈即時協同平台。

他表示，台灣準時達為準時達國際供應鏈管理集團在台發展事業，致力於成爲台灣最專業的供應鏈物流平台，以多元化的創新服務模式，透過團隊合作、持續改善、不斷創新，於2016年取得ISO 9001品質管理系統認證。

郭台銘同時說明準時達策略，以物流為營運載體、以垂直供應鏈管理服務 + 資訊科技為核心價值，佈局垂直整合的多平台供應鏈生態圈。準時達目標是致力成為最專業的供應鏈管理平台服務公司， 打造智慧創新的供應鏈即時協同平台。

郭台銘今日以鴻海集團，我驕傲，祝大家願望都是「準時達」為主題發文，介紹家族成員準時達，文末更透露等一下吃鳯梨給大家看，這次進貨芭樂、鳯梨都已預售一空。