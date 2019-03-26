親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

獨／愛犬才剛走、弟弟驚爆驟逝 孟耿如雙重打擊堅強扛起家

韓國瑜再搶9億訂單 累計53億突破原預估50億大關

郭董介紹鴻海家族成員「準時達」歡迎找他們為大家服務

2019-03-26 18:13經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

鴻海(2317)董事長郭台銘今(26)日以 「鴻海集團，我驕傲」為主題在臉書發文，介紹鴻海家族成員「準時達」，強調做全世界的生意，從台灣直送水果到深圳廠區只是他們小小展演而已，準時達是全球物流的佼佼者，歡迎找他們為大家服務。

郭台銘今日臉書發文表示，永齡選物平台訂購1000萬公斤農產相關品項計劃持續進行中，一貨櫃芭樂和一貨櫃鳯梨在周日晚間20：00由高雄港出發，今日13：30就到了深圳廠區，「準時達」的同事們辛苦了；有人問是否只有直達廠區這麼快，過去沒什麼機會和大家介紹鴻海家族成員，我們做全世界的生意，這只是他們小小展演而已。

郭台銘指出，準時達國際供應鏈管理集團是全球供應鏈整合服務先行者，全球網絡及據點包含大中華、東北亞、東南亞、美洲及歐洲，在全球擁有60個倉儲配送中心，200萬平方米倉儲場地，海外110個跨境轉撥運營中心，國際海陸空鐵運線路1,000多條。與全球超過3000家知名品牌客戶及鴻海100多個製造事業單位密切合作，以卓越的製造物流經驗成為業界佼佼者，更跨足商貿物流領域，整合境內外供應鏈上下游，利用大數據分析、雲平臺建設、物聯網資訊系統集成應用為一體的綜合資訊網路服務為客戶打造智慧創新的供應鏈即時協同平台。

他表示，台灣準時達為準時達國際供應鏈管理集團在台發展事業，致力於成爲台灣最專業的供應鏈物流平台，以多元化的創新服務模式，透過團隊合作、持續改善、不斷創新，於2016年取得ISO 9001品質管理系統認證。

郭台銘同時說明準時達策略，以物流為營運載體、以垂直供應鏈管理服務 + 資訊科技為核心價值，佈局垂直整合的多平台供應鏈生態圈。準時達目標是致力成為最專業的供應鏈管理平台服務公司， 打造智慧創新的供應鏈即時協同平台。

郭台銘今日以鴻海集團，我驕傲，祝大家願望都是「準時達」為主題發文，介紹家族成員準時達，文末更透露等一下吃鳯梨給大家看，這次進貨芭樂、鳯梨都已預售一空。

鴻海郭台銘深圳

相關新聞

中華電參展智慧城市論壇暨展覽 盼打通新南向發展

2019-03-26 17:32

晟德下一步 規劃收購製造、行銷通路

2019-03-26 15:17

智慧城市展／中光電「飛天機器人」 獲創新應用獎

2019-03-26 14:39

智慧城市展／東元 超萌送餐機器人亮相

2019-03-26 14:39

智慧城市展／童子賢：不樂見保護主義讓經濟衰退

2019-03-26 14:39

智慧城市展／工研院院長劉文雄：循環永續最關鍵

2019-03-26 14:39

鴻海採購高雄鳳梨 直送富士康龍華廠區

2019-03-26 14:27

大同技術走向海外 助捷克巴士站智慧化

2019-03-26 14:14

經部攜手亞馬遜 培育台灣潛力獨角獸

2019-03-26 13:40

高榮、工研院與全球安聯合作 首創3D列印醫材體驗診線

2019-03-26 12:48

Google：在台Tpark建雙倍空間全新辦公園區

2019-03-26 11:59

Google落腳遠東通訊園區 擴大智慧台灣計畫在台人力

2019-03-26 11:56

郭台銘Line@開張第一天先談格局 郭董請你擇善固執

2019-03-26 11:52

劉文雄：台灣位居全球重要夥伴 循環永續是關鍵

2019-03-26 11:34

鴻海採購接力 高雄鳳梨首度直送到富士康龍華廠區

2019-03-26 11:00

智慧城市展開幕 童子賢：不樂見保護主義讓經濟衰退

2019-03-26 09:49

井琪：遠傳轉型 衝刺新經濟

2019-03-25 23:30

鴻海採購高雄農產又一波 大樹鳳梨明首發深圳富士康

2019-03-25 23:25

看電信業「三共」 井琪：不容易

2019-03-25 23:22

集邦：DRAM看跌至Q3

2019-03-25 23:20

京鼎前進南京 設半導體聚落

2019-03-25 23:20

商業興觀點／搶攻泰國電商 從社群切入

2019-03-25 23:10

庫存尚未去化完成 DRAM跌勢恐持續至第3季

2019-03-25 14:40

影／創業超新星 新創團隊的保姆和媒婆

2019-03-25 14:36

看準電競產業發展 三星在台推兩款曲面電競顯示器

2019-03-25 14:19

全面布局智慧機械 提升台灣工具機競爭力

2019-03-20 10:02

電信資費低價戰 遠傳總經理：不會主動

2019-03-25 13:37
看更多

熱門文章

鴻海採購高雄農產又一波 大樹鳳梨明首發深圳富士康

2019-03-25 23:25

金管會：Apple Card此卡非彼卡 「非我所管」

2019-03-26 10:56

金管會喊話：金融業股利 要少發現金

2019-03-26 00:19

大手筆！中鋼發現金股利1元 調薪3.5%

2019-03-26 00:42

郭台銘Line@開張第一天先談格局 郭董請你擇善固執

2019-03-26 11:52

鴻海採購接力 高雄鳳梨首度直送到富士康龍華廠區

2019-03-26 11:00

Google落腳遠東通訊園區 擴大智慧台灣計畫在台人力

2019-03-26 11:56

壹電視大樓賣了！中電砸14.5億元買下

2019-03-25 21:37

台商回台投資 總額衝千億

2019-03-26 01:09

緯創：2019全產品線持續成長

2019-03-25 20:44

查農地違章工廠 訂吹哨條款

2019-03-26 00:40

LINE拚純網銀 資料將落地台灣

2019-03-26 06:02

列報扶養親屬 注意順位

2019-03-26 00:12

勞動部：青年勞工平均月薪超過30K

2019-03-26 10:22

曾是最大廢棄物 如今台電靠它拿大獎

2019-03-26 14:43

舊車換新減稅 登記人有限制

2019-03-26 00:12

金控業首例！台新金家族 申報持股逾10％

2019-03-26 00:18

14.5億 中電買壹電視大樓

2019-03-25 23:03

兆豐前理專7年挪用客戶6340萬　金管會開罰600萬

2019-03-26 18:05

外資豐擁50 投資優選

2019-03-25 23:23

李長庚談包檔ETF...不須擔心流動性

2019-03-26 00:21

逐筆交易將上線 買賣雙方隨時撮合

2019-03-26 03:23

正隆砸20億 高雄建廠

2019-03-26 00:34

魏明谷 就任台灣自來水公司董事長

2019-03-26 14:41

Google：在台Tpark建雙倍空間全新辦公園區

2019-03-26 11:59

立院三讀 銀行違規最高罰鍰調高5倍至5000萬

2019-03-26 13:43

健喬入主瑞安 拓展藥品版圖

2019-03-25 23:25

集邦：DRAM看跌至Q3

2019-03-25 23:20

井琪：遠傳轉型 衝刺新經濟

2019-03-25 23:30

元大證董座 申鼎籛兼任

2019-03-26 00:14

晟德下一步 規劃收購製造、行銷通路

2019-03-26 15:17

中信銀入圍亞太銀行評選 一舉拿下五項大獎

2019-03-26 00:14

租稅天堂變色 台商如何自保？

2019-03-26 15:24

看電信業「三共」 井琪：不容易

2019-03-25 23:22

身價百億的泰福生技創辦人趙宇天 為何退休後又忍不住二度創業

2019-03-26 13:52

保險局：尚未接獲壽險配息案

2019-03-26 00:18

台商回流投資570億 22家還等回台

2019-03-25 23:51

轉售法拍地 要課土增稅

2019-03-26 00:12

京鼎前進南京 設半導體聚落

2019-03-25 23:20

看壽險法規...李長庚：台灣領先南韓

2019-03-26 00:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top