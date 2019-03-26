鏈結國際產學研 國研院成立駐曼谷辦公室

2019-03-26 19:11 中央社 台北26日電



響應政府新南向政策，國家實驗研究院今天於曼谷成立首個海外辦公室，並與泰國國家科學院簽訂合作備忘錄，盼建立國際產學研鏈結平台，協助國內產學界進軍泰國。

國研院透過新聞稿指出，國研院今天在泰國家科學院（NSTDA）轄下的泰國科學園區（Thailand SciencePark）正式成立「駐泰國曼谷辦公室」。國研院與泰國國家科學院簽署合作備忘錄，隨後舉行駐泰國曼谷辦公室揭牌典禮。

國研院指出，期許駐泰國曼谷辦公室能具體連接台泰兩國先進技術，建立國際產學研鏈結平台，協助國內產學界進軍泰國；同時以此作為前進東協的前哨站，將台泰雙邊合作成效，擴散延伸至鄰近國家。

國研院說，泰國國家科學院隸屬於泰國科技部，轄下有國家基因工程及生物科技研究中心、國家金屬與材料科技中心、國家電子和計算機科技中心及國家奈米科技中心，是泰國科技研發及人才培育的重鎮。

國研院表示，未來雙方將進行經常性的人員與資訊交流、共同辦理研討會議、發展共同研究議題，並合作將科技成果產業化。雙方期待藉由尖端設施與人才交流互動，在高科技研發與創新方面展開全面性合作，發揮一加一大於二的成效，達到雙贏的局面。

此外，國研院明天將與泰國國家科學院共同舉辦首屆雙邊研討會（NARLabs-NSTDA Joint Workshop），雙方精英聚首討論高速電腦、智慧製造、生醫、奈米、遙測等科技合作議題。

國研院團隊28日將赴駐泰國經濟文化辦事處與台商互動，啟動泰國台商技術諮詢及合作的契機，並向泰國產學研單位展現台灣的科技成果，期能鏈結台泰雙邊科技及防災產業，共同發展國際頂尖技術。