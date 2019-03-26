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獨／愛犬才剛走、弟弟驚爆驟逝 孟耿如雙重打擊堅強扛起家

韓國瑜再搶9億訂單 累計53億突破原預估50億大關

水汙法原擬提高罰金至30億元 可能胎死腹中

2019-03-26 17:55經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

都說亂世用重典，「日月光條款」上路後的水汙染防治成果，連環保署也大喊確實有效，但原先打算修法將排放汙水致死的罰金提高至30億元，如今此案卻可能胎死腹中。

環保署今（26）日召開記者會宣示《水汙法》修法成效，只是本來2017年9月曾經預告再次修正《水汙法》，排放汙水致死最高可罰至30億元，卻因各方意見未有共識，環保署表示「暫時不修了」。

歷經日月光廢水汙染事件後，環保署於2015年修訂《水汙法》提高罰金與刑罰，而後也預告再度修法，將原本違法將排放廢水超過放流水標準而致人於死的罰金改為300萬至3億元、致重傷為200萬至2億元、致疾病或嚴重汙染環境為100萬至1億元；由於法人及自然人可罰10倍的條文不變，因此最高可罰到30億元，刷新史上最高罰金紀錄，迄今卻仍未有下文。

環保署官員坦言，在預定修法的過程中發現，應該從整體環境法規一併考量，包括空汙及廢棄物汙染等，不宜僅從水汙法重罰著手處理。

諮詢學者、專家意見也指出，法官都是出於專業裁量刑罰，從2015年修法以來，從未判罰最高額度2億元，可見當前的罰金上限已經「綽綽有餘」，如果惡行重大，法官則可能處以「自由刑」。

官員強調，對於此案修法內容，環保署秉持開放態度，通盤考量整體環保法令從長計議，只是短期而言，確實沒有提高罰金上限的急迫性。

環保日月光廢棄物

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