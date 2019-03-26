智慧城市展開跑 遠傳5G應用吸睛

2019-03-26 17:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



遠傳(4904)今(26)日起一連四天參與「2019智慧城市展」，以遠傳大人物 全面啟動迎5G為主軸，聚焦「大數據、人工智慧、物聯網」三大5G發展重心，展出「智慧城市大願景」、「智慧企業大升級」兩大情境區，共計20多項創新應用服務，展現跨業跨界整合能力與前瞻佈局。

遠傳與台灣愛立信更在現場聯手啟動5G連網，透過5G高速、大頻寬、低延遲特性呈現8K VR高清影音，成功吸引現場參觀者目光，排隊體驗5G高畫質影音帶來的震撼感受。

遠傳指出，「智慧城市大願景」應用情境區，展現深耕在地需求的豐碩成果，包含車聯網、智慧停車、AI智慧路燈、智慧電表、環境監測、智慧儀表板、智慧健康照護等智慧便民的創新應用，都陸續獲得中央與地方政府導入，打造全方位的智慧城市。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳深耕智慧城市領域多年，未來將持續領航國內物聯網生態圈及5G新技術發展，結盟頂尖企業夥伴，共創5G產業新藍海，讓台灣科技實力全球發光。

遠傳「智慧停車」應用，繼獲得桃園市政府採用後，去年又獲經濟部工業局「萬磁王計畫」，在全台7縣市、共計3萬個戶外停車格建置地磁偵測裝置，協助管理單位有效掌握各地車位周轉率、提升城市治理績效。「萬磁王計畫」預計2019年建置完成，將率先成為全台最大NB-IoT智慧戶外停車資訊系統。

能源管理是智慧城市顯學，遠傳指出，這次展出「智慧電表」呈現智慧電網完整架構，為全台第一個成功整合通訊與電力管理的平台，另外，遠傳更是全台首家擁有智慧電表上下游技術的系統整合大廠。

智慧醫療佈局，除上週甫攜手彰化秀傳紀念醫院發表智慧病房應用，更響應政府推動「勞工健康保護四大計畫」，在「智慧醫療照護」展出完整的「企業健康管理方案」。