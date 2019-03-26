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中華電參展智慧城市論壇暨展覽 盼打通新南向發展

2019-03-26 17:32經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

亞洲最大智慧城市專業展「2019智慧城市論壇暨展覽（SCSE）」今(26)日開幕，中華電(2412) 規劃智慧生活、智慧城市治理、智慧照護、IDC等四大展區，合計13 項應用產品，同時舉辦3場專業論壇、及參與3項次品牌展；董事長鄭優表示，今年力邀泰國、越南、印尼、新加坡、香港、菲律賓、馬來西亞等16家電信業者與系統整合商，一同來台參與，期望促成更多國際合作機會，呼應政府新南向政策，更進一步打通東協國家發展商機。

智慧城市論壇暨展覽今日起至3月29日舉行，參展城市達42個國家，共337家廠商參加，規模較去年成長近三成，今年展覽主題「智慧物聯網引領智慧城市再升級」，中華電積極參展。

中華電董事長暨台灣智慧城市產業聯盟會長鄭優表示，「很高興看到今年有這麼多海內外的廠商共襄盛舉，規模創歷屆之最，同時力邀泰國、越南、印尼、新加坡、香港、菲律賓、馬來西亞等16家電信業者與系統整合商，一同來台參與智慧城市展，藉此機會向來訪的各國家廠商代表行銷台灣，讓他們看見台灣的實力，期望促成更多國際合作機會，呼應政府新南向政策，更進一步打通東協國家發展商機」。

根據國發會「亞洲‧矽谷推動方案進度及成果」報告，2018年台灣物聯網產值預估達391億美元（約新台幣1.17兆元），較上一年度成長19%，首度破兆元。國際研究分析機構Gartner預測，2020年物聯網價值將突破3,000億美元，並創造全球1.9兆美元經濟附加價值。

隨著物聯網與數位創新服務的更趨明朗，中華電期望進一步成為智慧生活領導者、數位經濟賦能者，這次中華電在核心業務方面將以「打造最佳客戶體驗」為目標，建立差異化網路體驗與數位化通路服務，並推動有感的客戶回饋計畫及智慧化企業客戶解決方案，以滿足客戶需求。

中華電在展場展示包括5G布建智慧核心成果及相關服務；在「智慧生活」則是透過MOD推出「智慧家庭生活」服務；在「智慧照護」方面，運用雲端化管理平台，串聯「用戶端」、「雲端」、「院方端」，可將平時的量測資料，如血壓、血糖量測資訊一鍵按壓上傳雲端。

「智慧城市治理」部分，中華電透過IOC智慧運籌管理中心，整合各部門不同的獨立系統，收集與分析市政資訊，以智慧化、系統化的圖表呈現，結合大數據分析來處理海量的即時資訊，提高決策效率。

另外，中華電今年在展覽中添加VR實境作為互動亮點，讓來賓親身體驗中華電雲端資料中心(板橋IDC)內部構造，自板橋IDC開幕以來，已獲十項國內外認證，是國內唯一取得TIA-942 Rated 3、Rated 4認證的世界級機房，除了可靠的IDC機房服務，中華電信提供伺服器、儲存空間的hicloud雲端服務。

中華電智慧照護解決方案運用雲端化管理平台。(圖／中華電提供)
中華電智慧照護解決方案運用雲端化管理平台。(圖／中華電提供)
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中華電信智慧城市物聯網

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