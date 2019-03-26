城市巨大化挑戰 工研院：台灣是全球智慧城市最好伙伴

2019-03-26 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



工研院院長劉文雄今天表示，隨著全球經濟的快速發展，使得人口高度集中於都市，全世界正面臨「城市巨大化」的挑戰，如何建構一個與環境永續共存發展的「智慧城市」相當重要，而台灣過去30多年來在ICT資通訊產業的發展將可成為全世界最好的合作夥伴。

工研院院長劉文雄今日應邀出席2019智慧城市展開幕暨頒獎典禮，並以「共創美好新未來 Futuristic Society」為題進行專題演講，從全球物聯網生態圈與科技發展優勢的角度切入，勾勒未來城市樣貌，包括經濟進步與社會問題解決將趨平衡，善用自然資源與創新科技，更加確保生命安全，並聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境三大應用發展。

根據聯合國預估，到2050年全球都市人口將超過全球人口的68%，城市化的速度，亞洲更甚於歐美的2-3倍高速發展中；在台灣，估計未來有近8成人口住在城市地區。城市化帶來許多考驗，像是環境汙染、交通衝擊、犯罪升高、城鄉差距、所得分配和高齡照護等問題，是全球都市共同面臨的重要課題，也引發對循環經濟及永續環境的需求。如何建構一個與環境永續共存發展的「智慧城市」成為解決上述問題的重要策略。

劉文雄認為，隨著資通訊科技的不斷演進，智慧城市的發展已經由早期強調標準化、資訊建設的做法，演變為現在以智慧運算科技結合相關硬體建設，提供量身打造更具智慧及高效率的整體解決方案。近幾年，歐美智慧城市的發展思維已轉向解決在地問題，包含社會需求與環境永續相關問題。例如：美國紐約設置太陽能智慧垃圾桶，減少食物腐爛機會並打擊猖獗的鼠患問題；丹麥哥本哈根透過建設感測設備、資訊共享平台的系統性創新做法，監測空氣品質、紓解交通壅塞；日本第一個智慧電網社區「柏之葉智慧城市」利用區域能源，開展未來城市建設。

劉文雄進一步指出，全世界正面臨產業創新的諸多挑戰，應結合產業強項來發展「智慧城市」的各項應用，成為下一波產業成長動能。台灣過去30多年來在ICT資通訊產業的發展已具備相當優勢，並在國際占有一席之地，像是晶圓代工、IC封裝測試、主機板、筆記型電腦、無線區域網路產品、可攜式導航裝置等都是全球市占率第一，因此，當智慧物聯(AIOT)帶動全球智慧城市發展時，台灣絕對是全世界最好的合作夥伴。

運用科技為人類解決現有的問題、邁向更好的生活，是智慧城市最高宗旨。如何有效串連技術，提出整合解決方案，將是打造「未來城市」的關鍵。工研院整合六大領域研發，聚焦於「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」三大主軸，結合關鍵技術，鏈結國際網絡，持續強化與產官學研各界之合作平台，希望創造更多創新應用及新的商業模式，逐步落實智慧城市的目標。