美國OSHA強制要求工作場所用鋰電池 須符合UL電池標準

2019-03-26 17:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



鋰電池安全問題不斷，國際法規單位均高度關注相關風險。為提高工作場所的安全性，在職業安全管理領域具指標性地位的美國職業安全衛生署(OSHA)日前公告採納3本UL電池標準，強調使用於工作場所的鋰電池產品必須遵照UL標準，並由合格的國家認可實驗室( NRTL)認證，以確保符合美國法規要求。

UL副總裁暨台灣總經理陳宗弘指出，美國是世界最大的經濟體，亦是台灣廠商的重點出口市場，台廠在爭取各項設備商機的同時，需特別注意當地法規的變化。UL致力於電池安全發展，制定了多項電池標準，除了獲美國OSHA採用納入NRTL計畫，UL標準亦是美國、加拿大認可的國家標準；UL 具備美國NRTL資格，能全力協助台廠快速因應。

根據2018年美國消費者產品安全委員會 (CPSC) 的報告指出，在2012-2017年，有據可查且記錄在案，起因於鋰電池導致的過熱和火災事故，全球就有超過2.5萬起，相關產品種類更是超過400種。在現今的工作環境中，也大量使用如筆記型電腦、平板電腦、藍牙耳機、手機、手持工具、醫療設備、工業設備，甚至利用電動交通工具，如電動滑板車、無人搬運車AGV等，而這些設備的共通性都是採用了鋰電池。

美國OSHA於2019年1月18日就提出最新的潛在安全事故預防指南：要求雇主/企業在工作場所中使用的鋰電池、充電器和鋰離子驅動相關設備，必須依照適當的測試標準進行測試，並獲得具備NRTL資格的檢測機構頒發認證。美國OSHA採納的UL電池標準，包括UL 2054、UL 2271，以及UL 1973。

UL 2054是針對使用於家用和商用的電池標準，規範包括手持式行動裝置的可攜式應用和消費型電子產品；UL 2271則是針對輕型電動車(LEV)應用的電池標準，適用範圍包括個人電動載具，如電動滑板車，電動自行車和各種工作場所使用的商用／工業車輛；UL 1973主要用於固定電池組、車輛輔助電源和輕型電動軌道(LER)等應用的電池標準，使用於如數據資料中心、IT設備和併網儲能系統等的評估。

陳宗弘進一步表示，伴隨著工業4.0、智慧製造的趨勢，未來更多的工業機器人、無人搬運車等，將大量運用在工作環境中。UL的電池標準，如UL 2271、UL 1973皆能提供相應的安全評估。面對創新科技的推陳出新，UL亦會隨著產業脈動，以安全為基，搭配終端應用，加速電池領域的標準發展。