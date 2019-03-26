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東元集團展智能化服務及物聯網實力 推服務型機器人

2019-03-26 16:51經濟日報 記者張義宮╱即時報導

東元集團召集東元電機、東元捷德、宅配通、東捷資訊服務、安華機電、東訊、有萬科技等旗下多家關係企業，盛大參加2019年智慧城市展，充份展現東元集團近年來研發生產的智能化解決方案及物聯網系統服務，產品擴及服務型機器人、智能置物櫃、物流雲端智能維修服務、智慧路燈、智慧社區能源及機電系統管理等，全方位應用於智慧城市解決方案。

東元集團展區規劃了三大主題區，有智慧零售、智慧交通、及智慧社區。智慧零售所展示的服務型機器人，是由東元電機研發生產，採用東元DC伺服驅動器與馬達，打造底部的「智慧移動平台」(AGV)，擁有優異的即時空間定位、精準的穿越能力、卓越的動態避障功能等，上半部則可因應客戶的需求，做客製化應用，除了在智慧城市展會場展示的送餐機器人之外，也適用於物流、公共服務、醫療照護、保全巡檢等等，還可以搭配符合企業形象的載台外型設計，為客戶提供完整的解決方案。

智慧城市展期間，現場還將結合送餐機器人、和東捷資訊服務，展示為摩斯漢堡打造的APP派送餐點整合服務，為了增加趣味性，東元將派出服務型機器人擔任現場配送員。東元電機邱董事長表示，東元集團智能化業務，佔了2019年前瞻事業相當重要的一部分，除了這次現場展示的智慧社區、智能社區微電網系統、智慧置物櫃、服務型機器人之外，智慧工廠解決方案、和數位服務也都會是今年規劃的前瞻事業項目，並且已做成短、中、長期目標，將同時鎖定台灣和海外市場。

在智慧零售區還有一項目前市場上受到歡迎的商品--「智慧置物櫃」，由東元集團子公司東元捷德研發生產，透過觸控螢幕操作方便使用，同時提供無現金支付、電子發票、行前預約等等便利的功能，給使用者全新的體驗。目前已經由宅配通實際運用，獨家駐點桃園機場與松山機場，提供旅客便利托運行李服務。宅配通的行李智慧置物櫃，主打方便和安全兩大訴求，除24小時開放外，旅客物品與營運安全將有人員巡檢及24小時錄影全程監控，同時結合悠遊卡結帳功能，交付流程更加便利。

東元電機機器人智慧城市

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