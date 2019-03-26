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海外應用告捷 大同獲2019智慧城市系統整合輸出獎

2019-03-26 16:47經濟日報 記者張義宮╱即時報導

大同繼2015、2018年的智慧城市獎項中以「台灣第一座智慧微型電網示範園區」及「七美智慧低碳島」榮獲創新應用獎殊榮，今年再度以台灣智慧城市技術海外成功案例「捷克皮塞克市巴士總站建築智慧化」，榮獲系統整合輸出獎榮耀。

2019智慧城市展中，大同將以「智慧能源」、「智慧醫療、生活」、「智慧農業」及「車聯網」等與智慧城市息息相關的四大主題為參展主軸，向全球展現大同系統應用的成就。

在2018年的智慧城市展期間，來自捷克皮塞克市的副市長親臨大同攤位，見證大同在智慧物聯網節能系統整合方案的實際效益，大為激賞，因此促成了大同在捷克的巴士總站建築智慧化的計畫，希望藉此推動捷克政府與民眾的節能觀念。

大同在皮塞克市巴士總站建築智慧化的計畫中以其系統整合的專長導入大同集團的太陽能系統、無線物聯網、雲端能源管理系統和雲端環境監控的應用，協助捷克的ČSAD交通公司進行建築智慧化的計畫；在每天穿流不息的巴士站裡，將所建置太陽光電系統及氣溫與空氣環境監控系統，以大屏幕顯示在大廳及乘客等待區，創造出了非常務實的節能、智慧化結果，成為了智慧城市展媒合企業商機、帶動城市智慧化的最佳代表。

智慧城市展期間由大同主辦的智慧城市論壇-「創造能源服務新商機-儲能與需量反應整合應用」將於3月28日在南港展覽館503會議室登場，此次論壇邀請國內外專家共同探討儲能與需量反應整合應用的主題，探討如何透過用戶端的集體節能，降低整體電網尖峰負載壓力，在不必蓋新電廠的狀況下，能安然度過缺電危機。

在2019智慧城市展中，從論壇的儲能&需量反應主題、展區的四大智慧城市主題到得獎的海外能源系統應用，大同的系統整合能力將呈現給所有參觀者。

智慧城市大同捷克

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