鴻騰去年獲利年增29.4% 加速品牌布局

2019-03-26 16:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻騰精密科技股份有限公司(Foxconn Interconnect Technology Limited，FIT) (HKEX: 6088)於今（26）日發布2018年度業績報告截至2018年12月31日止年度的利潤為2億3,300萬美元，與去年2017年截至12月31日止年度的1億8,000萬美元相較，同期增加29.4%。

鴻騰精密科技股份有限公司全球營運長及財務長盧伯卿先生表示，憑藉全球解決方案製造商的能力，以及過去一年收購全球消費品牌Belkin、Linksys、Wemo和Phyn，現在處於全球技術趨勢的最前端，並提供引人注目的用戶體驗。在2018年，鴻騰交出了一張漂亮的成績單，願景是透過創新科技、產品和服務，將人們與周邊設備和體驗聯繫起來。

鴻騰財報顯示，截至2018年12月31日止年度的營收為40億600萬美元，與去年2017年截至12月31日止年度的33億9,900萬美元相較，同期增加17.9%。

另截至2018年12月31日止，年度歸屬於公司業主的每股基本盈餘為3.50美分，與去年2017年截至12月31日止年度的2.95美分相較，同期增加18.6%。

鴻騰董事會也建議，就截至2018年12月31日止，年度股東分配股息每股0.07港元，惟須待於應屆股東年度大會上取得股東批准後，方可執行。