傳駭客攻擊 華碩：約數百台受影響

2019-03-26 15:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



網路安全公司卡巴斯基實驗室表示，華碩去年受到駭客攻擊，可能已經影響全球逾百萬名用戶，對此華碩表示，受影響的約數百台。

卡巴斯基今年1月發現，去年6月至11月期間，駭客使用竊取的數位證書，把惡意代碼植入華碩的即時軟體更新系統；這項被稱為「Operation Shadowhammer」的攻擊行動，可能已在數十萬台個人電腦安裝後門。

華碩今（26）日指出，經過我們的調查和第三方資安顧問的驗證，目前受影響的數量是數百台，大部份的消費者用戶原則上並不屬於APT集團的鎖定攻擊範圍。