宏碁顯示器 2月拿下俄羅斯銷售冠軍寶座

2019-03-26 15:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



根據最新市場研究資料，宏碁2月拿下俄羅斯顯示器銷售冠軍寶座，透過與通路夥伴的密切合作，宏碁市占率逆勢成長至14.7%，其中，宏碁2月在俄羅斯電競顯示器銷售更是成長翻倍，25吋以上機型銷售年增3成以上。

此外，宏碁亦持續發展中小企業通路，並於當地推展多項特別銷售專案以強化並拓展市場地位。