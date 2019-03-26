Google在台建全新辦公園區 預留雙倍成長空間

2019-03-26 14:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



Google今天宣布將在新北市Tpark（台北遠東通訊園區）打造全新辦公園區，為Google台灣預留雙倍成長空間，Google裝置與服務資深副總裁Rick Osterloh今天特地飛來台灣出席記者會，並在記者會前與遠東集團董事長徐旭東會面，一同視察辦公園區預定地，期許2020年底前讓員工分批遷入全新辦公園區。

Google台灣目前已有超過2,000名員工，但今年仍會在台擴大招募規模和人才交流，也將增聘數百位台灣員工，Google強調，今年將持續強化人工智慧、數位行銷、雲端工具、內容創作等面向的教育訓練，期許在2020年底前讓10,000人接受AI基礎課程，20,000名開發者受益於雲端與AI技術訓練，100,000人獲得數位行銷知識，協助台灣AI與數位教育普及化。

Rick Osterloh指出，台灣在Google全球願景中扮演核心角色，特別是去年HTC協議案生效後，台灣已成為Google在亞洲的最大研發基地，Google致力將AI、軟硬體整合體驗帶給全球使用者，Google在台灣持續成長，除了建立全新辦公室之外，也將透過更多交流與招募計畫，打造未來科技產品。

Google台灣董事總經理簡立峰也在今天說明2018年Google智慧台灣計畫成果，簡立峰表示，過去一年來，已經順利達成去年訂下的「AI培訓5,000人」、「數位行銷培訓50,000人」目標，降低AI學習和數位知識門檻。

Rick Osterloh表示，IOT（物聯網）與AI（人工智慧）都是Google很重要的發展，去年HTC手機團隊進來之後，2018年、2019年Google也持續在招募新員工，Google台灣研發團隊會持續成長，Google也會持續投資台灣。