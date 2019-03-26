打造未來城市 工研院劉文雄：循環永續未來是關鍵

2019-03-26 14:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



工研院院長劉文雄今（26）日應邀出席2019智慧城市展開幕暨頒獎典禮，並以「共創美好新未來 Futuristic Society」為題進行專題演講，從全球物聯網生態圈與科技發展優勢的角度切入，勾勒未來城市樣貌，包括經濟進步與社會問題解決將趨平衡，善用自然資源與創新科技，更加確保生命安全，並聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境三大應用發展。

根據聯合國預估，2050年時，全球都市人口將占全球人口68%以上，而以城市化速度來看，亞洲更甚歐美，以2-3倍的速度高速發展中；在台灣，估計未來有近8成人口住在城市地區。

城市化帶來許多考驗，像是環境汙染、交通衝擊、犯罪升高、城鄉差距、所得分配和高齡照護等問題，是全球都市共同面臨的重要課題，也引發對循環經濟及永續環境需求，如何建構一個與環境永續共存發展的「智慧城市」成為解決上述問題的重要策略。

劉文雄認為，資通訊科技演進，智慧城市發展已由早期強調標準化、資訊建設的做法，演變為現在以智慧運算科技結合相關硬體建設，提供量身打造更具智慧及高效率的整體解決方案；近幾年，歐美智慧城市發展思維已轉向解決在地問題，包含社會需求與環境永續相關問題。