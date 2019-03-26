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永豐金證創新產業投資論壇 聚焦可撓式顯示技術等

2019-03-26 14:50經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

行銷好台灣、引資海內外，永豐金證券舉辦『2019年第1季產業投資論壇』，包括可撓式面板技術、航太產業發展與未來挑戰、美國軟體業投資趨勢及展望都成為焦點。永豐金證券表示，美中貿易戰對於景氣引發的變化，加深投資人對未來景氣展望的疑慮，能夠發掘創新的產業趨勢與企業，是提昇投資績效的重要關鍵。

論壇主題以創新產業投資為主軸，吸引數百位國內外機構投資人及上市櫃公司人員與會。三治光電總經理李光榮博士在會中針對可撓式面板及其關鍵材料進行演講指出，在華為與三星推出摺疊手機後，可撓式顯示器將來的應用將更為廣泛；並說明此新一代顯示技術，在觸控及材料端面臨折疊情況的可靠度問題，以及台日韓材料供應鏈廠商的發展近況。

論壇中也邀請到金屬工業發展中心組長簡志維，分享全球航空市場預測及未來發展展望，同時針對國內業者投入現況及潛力業者未來發展做詳細解析。航空巨擘波音公司預測，未來20年全球飛機需求量為4萬餘架。

永豐金證券表示，台灣有許多優質企業值得發掘，透過舉辦專業性質的研討活動，邀請產業及研究專家一起傳遞最新的產業趨勢，秉持服務專業化、產業趨勢前沿化的精神，引領未來投資方向的思考與掌握。

永豐金面板景氣

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