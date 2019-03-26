是方與微軟合作再升級 啟用台北直連Azure雲端服務

2019-03-26 14:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



是方電訊表示，去年2月率先與微軟合作打造「Chief VPN + Azure ExpressRoute雲服務」解決方案，隨著是方位在內湖機房的ExpressRoute閘口正式啟用，今年雙方合作再升級，未來企業客戶將可透過是方雲端交換中心CCX（Chief Cloud eXchange），在台灣及香港直接連入Azure全球雲平台，享受更高速、安全、彈性的網路連線服務。

全球雲端服務需求日增，為讓台灣企業能於本地更快速安全的連接微軟Azure雲平台，微軟正式宣布啟用是方內湖機房全新建置的台北ExpressRoute連線節點，此一連線解決方案，將以是方全球MPLS-VPN骨幹為基礎，透過CCX提供企業客戶通往全球 Azure 54個雲平台的專屬服務。

目前一般公有雲係透過網際網路連線，儘管方式簡易，但普遍出現網路不穩定、高延遲、低安全性及資安風險等問題，成為企業客戶考慮導入雲端服務的最大疑慮；而是方CCX則以高速的200G海纜頻寬，直接連結台灣及香港Azure雲平台，滿足企業客戶快速連線和高品質雲平台串接服務的需求。

是方電訊董事長吳彥宏表示，是方雲端交換中心（CCX），是專為企業直連國際公有雲平台以建構企業混合雲服務而設計，只要經由專線串接企業地端，就可輕鬆導入微軟台灣ExpressRoute閘口，搭建專屬的雲端服務通道，不僅提供彈性可靠、高安全性與備援服務的連線保證，也能讓企業客戶輕鬆建構混合雲，擁抱Azure最新雲端技術的頂級服務。

吳彥宏進一步強調，企業客戶只要指定微軟雲服務合作夥伴-是方電訊，即能連接雲端及地端，並且享有「連線可靠性與遞送率提升」、「網路延遲降低」以及「資料傳輸資安風險減少」等3大優勢的混合雲服務，大大提升企業客戶競爭力與應變能力；此外，在雲端平台部份，是方電訊也同步整合微軟Teams系統，提供雲端總機以及通話應用等服務，冀望能為企業創造最大效益。