中光電子公司機器人 獲創新應用獎

2019-03-26 14:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



中光電（5371）旗下子公司中光電智能機器人，今年參加2019智慧城市展，展出智能安控解決方案「飛天機器人」等三應用，飛天機器人更獲智慧城市企業組「創新應用獎」肯定。中光電智能機器人總經理忻維忠今（26）日表示，今年目標全年出貨200台機器人，力拚損益兩平，明年朝獲利邁進。

中光店智能機器人此次展出全自主智能飛天機器人，以及陸空聯防解決方案、VR 360全景攝影機等產品，以AI人工智慧和感知融合系統為設計核心，讓無人機實現自主飛行、偵測感知、智慧路徑規劃、精準降落及自動充電等巡航任務。機器人目前在美國、日本已經持續出貨，國內則和公部門、系統商、科技廠建立創新應用。

多種產品中，智能機器人對其飛天機器人出貨最樂觀，今年目標出貨200台，明年目標衝上500台。忻維忠表示，近兩年算在打底，機器人仍以場域應用測試為主，明年下半年美國無人機法規可望開放，預期屆時會帶動無人機出貨有數倍成長；此外，明年舉辦東京奧運，監控管理備受重視，去年底開始也有日本客戶上門，喊簽獨家代理。

忻維忠也說，目前鎖定全球無人機市場最大的美國，以及法規跟隨美國的日本，歐洲和東南亞也已經有在談，不過，明年美國還是最主要的市場，美國法規開放將是重要利基。