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大同技術走向海外 助捷克巴士站智慧化

2019-03-26 14:14經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

大同（2371）曾於2015年和2018年的智慧城市展，以「台灣第一座智慧微型電網示範園區」及「七美智慧低碳島」榮獲創新應用獎殊榮，今（26）日宣布今年以台灣智慧城市技術海外成功案例「捷克皮塞克市巴士總站建築智慧化」，榮獲系統整合輸出獎榮耀。

大同表示，去年智慧城市展期間，來自捷克皮塞克市的副市長親臨大同攤位，見證大同在智慧物聯網節能系統整合方案的實際效益，大為激賞，因此促成大同在捷克的巴士總站建築智慧化的計畫，希望藉此推動捷克政府與民眾的節能觀念。

大同在皮塞克市巴士總站建築智慧化的計畫中，以其系統整合的專長，導入大同集團的太陽能系統、無線物聯網、雲端能源管理系統和雲端環境監控的應用，協助捷克的ČSAD交通公司進行建築智慧化的計畫。在巴士站建置太陽光電系統及氣溫與空氣環境監控系統，以大屏幕顯示在大廳及乘客等待區，創造出務實的節能、智慧化結果。

大同在本屆智慧城市展，將以「智慧能源」、「智慧醫療、生活」、「智慧農業」及「車聯網」等與智慧城市息息相關的四大主題為參展主軸，向全球展現大同系統應用的成就。

智慧城市展期間，由大同主辦的智慧城市論壇「創造能源服務新商機─儲能與需量反應整合應用」，將於3月28日在南港展覽館503會議室登場，此次論壇邀請國內外專家共同探討儲能與需量反應整合應用的主題，探討如何透過用戶端的集體節能，降低整體電網尖峰負載壓力，在不必蓋新電廠的狀況下，能安然度過缺電危機。

大同參展智慧城市展。記者蔡銘仁／攝影
大同參展智慧城市展。記者蔡銘仁／攝影
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大同智慧城市捷克

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