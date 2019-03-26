親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

韓國瑜「選特首」失言 教授：你可以驕傲站在習近平面前

委內瑞拉沒有光：中國幫修也沒用的「全國大停電」

高榮、工研院與全球安聯合作 首創3D列印醫材體驗診線

2019-03-26 12:48經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

3D列印醫材產業化再跨一大步！高雄榮總、工研院及全球安聯今(26)日共同宣佈，將於高雄榮民總醫院建置台灣首創「3D列印醫材體驗診線」，醫師透過診線媒合病患製作客製化的專屬3D列印醫材，三方也將聯手進行台灣首例口腔癌專用的3D列印彌補物重建人體試驗(IRB)計畫，以創新科技打造個人化的智慧醫療體驗。

高雄榮民總醫院副院長林曜祥表示，未來醫療服務的趨勢是客製化的精準醫療。除了大家熟知的基因治療、標靶治療與免疫療法，3D列印技術演化至今，可以從術前模擬、演練與設計手術指引，到列印出客製化的專屬植入物(Patient Specific Implant) ，幫助病⼈製作兼具功能及美觀的專屬醫材。

在南科智慧生醫產業聚落推動計畫支持下，高雄榮總將於院內建置台灣第一條「3D列印醫材體驗診線」，扮演醫院與國產醫材廠商之間的設計及溝通平台，讓有潛在需求的患者在選用醫材時，透過診線的設計，搭配醫師的門診諮詢，清楚了解3D列印客製化醫材。

初期選定以頭頸部口腔癌患者的下顎彌補物(植入物)為示範，從患者確診開始擬定個人化治療計畫，利用高榮超高解析度電腦斷層核磁共振完成造影, 交由研創中心專人進行3D影像重建與建模、與負責醫師進行術前模擬、需求確定後交給專業GMP認證公司進行個人化3D積層醫材列印, 最後由專業醫師幫患者移除腫瘤並植入彌補物，再結合醫美整形重建外觀，一條龍的服務不僅加持3D列印產業，更是將台灣觀光醫療提高到更先進的技術層次。

工研院副院長彭裕民表示，在南科智慧製造計畫支持下，工研院在高雄園區設置的「3D列印醫材智慧製造示範場域」(FoiAM)，2018年底已通過工廠登記證、ISO13485 2016新版認證及ASTM F3001生醫等級鈦合金特性驗證，可提供廠商醫材設計、製造與認證的服務。

工研院在此場域除協助高雄榮總建立診線的3D列印醫材設計及ISO13485設計部份的認證外，並預計進行台灣首例3D列印口顎彌補物植入，將由工研院FoiAM場域代工列印，由全球安聯接手進行醫材產品查驗登記及GMP廠建置，將3D列印醫材商品化。

國產的3D列印醫材不僅在製造端有許多廠商投入，在應用端也醫療院所通路，透過醫師的引介，可讓患者對國產醫材和手術成效更有信心，相信在精準醫療之趨勢下，醫產官研合作可以協助南科園區醫材及週邊金屬產業跨入新興3D列印供應鏈，逐步擴大南台灣3D列印聚落。

全球安聯科技董事長張土火指出，全球安聯深耕人工植牙系統產品多年，以自有品牌Anker成功搶進中國、東歐及東南亞市場，3D列印是全球安聯公司導入數位牙科和精準醫療的重要利器，結盟工研院的示範場域和高雄榮民總醫院臨床端的醫材產品需求，進行創新醫材研發製造，全球安聯經營團隊將專心全力衝刺數位化口腔及週邊醫材產品的開發，以完整口顎醫材解決方案，搶得3D列印醫材產業的入場券，將以科技協助公司市場的拓展。

衛福部食藥署於2018年1月頒布「3D列印醫療器材管理指引」，為亞洲第一例，高榮與工研院及全球安聯合作的「3D列印醫材體驗診線」，預定年底前上線，結合3D列印下顎彌補物的人體試驗研究，可望成為台灣首個以3D列印醫材植入案例，開啟個人化精準醫療的新世代。

高雄榮總、工研院及全球安聯今(26)日共同宣佈，將於高雄榮民總醫院建置台灣首創「...
高雄榮總、工研院及全球安聯今(26)日共同宣佈，將於高雄榮民總醫院建置台灣首創「3D列印醫材體驗診線」。照片／工研院提供
分享

醫材3D列印工研院

相關新聞

鴻海採購接力 高雄鳳梨首度直送到富士康龍華廠區

2019-03-26 11:00

鴻海採購高雄農產又一波 大樹鳳梨明首發深圳富士康

2019-03-25 23:25

Google：在台Tpark建雙倍空間全新辦公園區

2019-03-26 11:59

郭台銘Line@開張第一天先談格局 郭董請你擇善固執

2019-03-26 11:52

劉文雄：台灣位居全球重要夥伴 循環永續是關鍵

2019-03-26 11:34

智慧城市展開幕 童子賢：不樂見保護主義讓經濟衰退

2019-03-26 09:49

井琪：遠傳轉型 衝刺新經濟

2019-03-25 23:30

看電信業「三共」 井琪：不容易

2019-03-25 23:22

集邦：DRAM看跌至Q3

2019-03-25 23:20

京鼎前進南京 設半導體聚落

2019-03-25 23:20

商業興觀點／搶攻泰國電商 從社群切入

2019-03-25 23:10

庫存尚未去化完成 DRAM跌勢恐持續至第3季

2019-03-25 14:40

影／創業超新星 新創團隊的保姆和媒婆

2019-03-25 14:36

台英移地計畫 首年800萬元合攻研發

2019-03-25 14:22

研華攻物聯網 推戰情中心

2019-03-25 14:22

智冠支付業務 今年拚損平

2019-03-25 14:22

遠傳新總座井琪：今年招募「大人物」拚轉型

2019-03-25 14:22

看準電競產業發展 三星在台推兩款曲面電競顯示器

2019-03-25 14:19

華碩1月稱霸北美電競市場 月成長動能高達76%

2019-03-25 11:39

全面布局智慧機械 提升台灣工具機競爭力

2019-03-20 10:02

電信資費低價戰 遠傳總經理：不會主動

2019-03-25 13:37
看更多

熱門文章

勞保年資不滿 原來這樣算也可領到年金

2019-03-25 16:01

鴻海採購高雄農產又一波 大樹鳳梨明首發深圳富士康

2019-03-25 23:25

金管會喊話：金融業股利 要少發現金

2019-03-26 00:19

想要郭董早晚問候你？郭台銘Line@帳號啟用

2019-03-25 18:06

好羨慕！中鋼宣布下個月起加薪3.5%

2019-03-25 14:29

為何搶著進以操出名的企業 「至少有錢賺」成關鍵

2019-03-25 15:05

大手筆！中鋼發現金股利1元 調薪3.5%

2019-03-26 00:42

健喬集團將以1.9億元 入主瑞安大藥廠

2019-03-25 14:36

金管會：Apple Card此卡非彼卡 「非我所管」

2019-03-26 10:56

國壽金融資產未實現一年損失逾1,248億元 RBC292%

2019-03-25 15:01

壹電視大樓賣了！中電砸14.5億元買下

2019-03-25 21:37

殖利率曲線倒掛 經濟大衰退要來了？

2019-03-25 14:51

鴻海採購接力 高雄鳳梨首度直送到富士康龍華廠區

2019-03-26 11:00

郭台銘衝刺FB十萬郭粉 要送600頂鴻海國旗帽

2019-03-25 18:25

緯創：2019全產品線持續成長

2019-03-25 20:44

台商回台投資 總額衝千億

2019-03-26 01:09

郭台銘Line@開張第一天先談格局 郭董請你擇善固執

2019-03-26 11:52

LINE拚純網銀 資料將落地台灣

2019-03-26 06:02

元大金高層人事變動 金控總座申鼎籛出任證券董座

2019-03-25 13:54

查農地違章工廠 訂吹哨條款

2019-03-26 00:40

列報扶養親屬 注意順位

2019-03-26 00:12

金控業首例！台新金家族 申報持股逾10％

2019-03-26 00:18

14.5億 中電買壹電視大樓

2019-03-25 23:03

舊車換新減稅 登記人有限制

2019-03-26 00:12

逐筆交易將上線 買賣雙方隨時撮合

2019-03-26 03:23

李長庚談包檔ETF...不須擔心流動性

2019-03-26 00:21

正隆砸20億 高雄建廠

2019-03-26 00:34

Google落腳遠東通訊園區 擴大智慧台灣計畫在台人力

2019-03-26 11:56

青年投保實支實付險比例逾7成 專家喊不夠

2019-03-25 13:34

庫存尚未去化完成 DRAM跌勢恐持續至第3季

2019-03-25 14:40

中鋼4月起調薪3.5% 萬餘名員工受惠

2019-03-25 15:29

勞動部：青年勞工平均月薪超過30K

2019-03-26 10:22

傳為鬆綁華為設備拖延5G釋照 電信協會駁斥

2019-03-25 16:35

井琪：遠傳轉型 衝刺新經濟

2019-03-25 23:30

外資豐擁50 投資優選

2019-03-25 23:23

健喬入主瑞安 拓展藥品版圖

2019-03-25 23:25

元大證董座 申鼎籛兼任

2019-03-26 00:14

集邦：DRAM看跌至Q3

2019-03-25 23:20

看電信業「三共」 井琪：不容易

2019-03-25 23:22

電信資費低價戰 遠傳總經理：不會主動

2019-03-25 13:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top