Google宣布在台興建全新辦公園區

2019-03-26 12:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



Google今(26)日宣布將在新北市Tpark(台北遠東通訊園區)打造全新辦公園區，為目前超過2000名員工的Google台灣預備雙倍成長空間，預計2020年底開始分批搬遷部分團隊；今年將擴大在台招募規模和人才交流，增加聘用數百名台灣員工。

Google同時公布智慧台灣計畫中人才培育項目實施1年來的成果，且承諾在今年將延續進行，強化人工智慧、數位行銷、雲端工具、內容創作等面向的教育訓練，目標在2020年底前讓1萬人接受AI基礎課程、2萬名開發者受益於雲端與AI技術訓練、10萬人獲得數位行銷知識，協助台灣的AI與數位教育普及化。

Google裝置與服務資深副總裁Rick Osterloh表示，台灣在全球 願景中扮演核心角色，特別是去年的HTC協議生效後，台灣己成為Google在亞洲最大的研發基地，期待Google在台灣持續成長，除建立全新的辦公空間外，將透過更多交流與招募計畫，邀請台灣人才一起打造優質的未來科技產品。

Google台灣董事總經理簡立峰表示，過去一年順利推動Google智慧台灣計畫，幫助台灣培育AI與數位行銷人才，達成當初訂下的AI培訓5000人、數位行銷培訓5萬人的目標；今年將延續智慧台灣計畫的人才培育項目，且擴大教育訓練的範圍，降低學習AI和數位知識的門檻，讓更多教師、學生、企業、開發者、一般大眾都能受惠。