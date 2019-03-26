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Google落腳遠東通訊園區 擴大智慧台灣計畫在台人力

2019-03-26 11:56經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

Google今、明在新店HTC大樓，發表Google智慧台灣2019年度計畫；G...
Google今、明在新店HTC大樓，發表Google智慧台灣2019年度計畫；Google裝置與服務資深副總裁歐斯特羅（Rick Osterloh）今親自出席，宣布重大消息。記者魏翊庭／攝影
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Google宣布擴大「智慧台灣計畫」的人力、空間擴增。首先宣布在遠東集團旗下的遠東通訊園區租用大樓，將成立engineer hub，將工程、研發團隊人員集中到當地。Google台灣董事總經理簡立峰強調，新空間將可「雙倍」容納人力，2020年將遷入第一批人力。

去年Google買下宏達電手機部門估計上千工程師人力，今年也將持續在台灣的硬體研發計畫。

Google目前在信義計畫區的101大樓設有研發團隊，並租用宏達電新店總部的部分空間，容納原本的手機團隊。簡立峰表示，未來遠東園區地點將以硬體員工為主，101研發單位的人力會視狀況調整。

簡立峰也宣布了今年在台灣的人才、人力研發計畫，在人力部分將開出數百個職缺，包括軟硬體人才、女性人才。

在台灣的人才培育部分，今年Google 擴大「智慧台灣計畫」，簡立峰指出，去年智慧台灣計畫完成了AI人才5,000人、數位行銷人才培訓超過五萬人；有230位大學教授與200位創作者參與了YOUTUBE內容與創作教學；另有約9,600教師等學界人才了解 G suite for Education。

他表示，今年的目標是空間擴大，人力訓練目標倍數成長。也就是約上萬AI人才、十萬名數位行銷人才培訓目標。

為達成這項計畫，簡立峰說，首先是要降低學習AI 門檻，將AI人才普及化，今年將協助企業導入機器學習知識，因為校園電機資訊人才對AI投入很熱情，但企業端和發者端則相對有限制，今年要把AI人才普及化，包括企業普及 、在企業端開設AI課程；在學校面的話，短期面 會與九個研究機構（例如工研院） 共同培養80個AI種子教師進入學校；在開發者端，開發者社群將推出線上和實體工作坊。

其次是將線下數位行銷資源的全台擴展，在台灣各地開設實體數位行銷課程。

Google宏達電

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