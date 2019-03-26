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劉文雄：台灣位居全球重要夥伴 循環永續是關鍵

2019-03-26 11:34經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

工研院院長劉文雄今（26）日應邀出席2019智慧城市展開幕暨頒獎典禮，並以「共創美好新未來 Futuristic Society」為題進行專題演講，從全球物聯網生態圈與科技發展優勢的角度切入，勾勒未來城市樣貌，包括經濟進步與社會問題解決將趨平衡，善用自然資源與創新科技，更加確保生命安全，並聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境三大應用發展。

同時，攜手全世界跨領域專家能量，群策群力，帶動城市與產業合作契機。台灣是全球邁向未來城市的重要夥伴，透過科技發展與大自然共生共存，打造跨域、循環、永續、共榮的美好新未來。

劉文雄指出，近年來氣候變化與自然災害帶來的影響日趨嚴重，包括東日本大地震引發的福島核災、美國卡崔娜颶風侵襲紐奧良，以及加州森林大火等，均造成人民生命安全與財產的嚴重威脅，引發人們對環境永續的重視。另一方面，隨著全球經濟的快速發展，使得人口高度集中於都市，全世界正面臨「城市巨大化」的挑戰。

根據聯合國預估，到2050年全球都市人口將超過全球人口的68%，城市化的速度，亞洲更甚於歐美的2-3倍高速發展中；在台灣，估計未來有近八成人口住在城市地區。城市化帶來許多考驗，像是環境汙染、交通衝擊、犯罪升高、城鄉差距、所得分配和高齡照護等問題，是全球都市共同面臨的重要課題，也引發對循環經濟及永續環境的需求。如何建構一個與環境永續共存發展的「智慧城市」成為解決上述問題的重要策略。

劉文雄認為，隨著資通訊科技的不斷演進，智慧城市的發展已經由早期強調標準化、資訊建設的做法，演變為現在以智慧運算科技結合相關硬體建設，提供量身打造更具智慧及高效率的整體解決方案。

近幾年，歐美智慧城市的發展思維已轉向解決在地問題，包含社會需求與環境永續相關問題。例如：美國紐約設置太陽能智慧垃圾桶，減少食物腐爛機會並打擊猖獗的鼠患問題；丹麥哥本哈根透過建設感測設備、資訊共享平台的系統性創新做法，監測空氣品質、紓解交通壅塞；日本第一個智慧電網社區「柏之葉智慧城市」利用區域能源，開展未來城市建設。

他指出，全世界正面臨產業創新的諸多挑戰，應結合產業強項來發展「智慧城市」的各項應用，成為下一波產業成長動能。台灣過去30多年來在ICT資通訊產業的發展已具備相當優勢，並在國際佔有一席之地，像是晶圓代工、IC封裝測試、主機板、筆記型電腦、無線區域網路產品、可攜式導航裝置等都是全球市占率第一，因此，當智慧物聯（AIOT）帶動全球智慧城市發展時，台灣絕對是全世界最好的合作夥伴。

近年，在中央及地方政府政策推動下，打造智慧城市成為施政的重點方向之一，台灣正逐步向智慧城市的目標邁進，從北到南有許多城市被評選為「全球21大智慧城市」。行政院推動前瞻基礎建設投入智慧城鄉計畫，鼓勵運用智慧科技，活用新資源，在綠能、數位科技、長照、食安、兒童托育、鐵路、水資源等領域，對台灣各城市的智慧化發展，帶來相當大的助益，也確保城市的永續經營。

運用科技為人類解決現有的問題、邁向更好的生活，是智慧城市最高宗旨。如何有效串聯技術，提出整合解決方案，將是打造「未來城市」的關鍵。工研院整合六大領域研發，聚焦於「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」三大主軸，結合關鍵技術，鏈結國際網絡，持續強化與產官學研各界之合作平台，希望創造更多創新應用及新的商業模式，逐步落實智慧城市的目標。

在「智慧生活」方面，為提升生活品質之軟硬體及智慧服務，朝個人化AI裝置與服務、自主移動系統、智慧產業與服務方向發展，結合多元化跨領域之研發成果，打造智慧化新生活。例如：在2018年底，結合工研院、資策會所研發的自動駕駛感知次系統，以及車王電子、電動巴士廠華德動能、車輛整合運動控制系統新創公司iAuto，合作打造的17人座自駕中型巴士，已於台中花博期間，在水湳智慧城場域試運行，提供接駁服務。

在「健康樂活」方面，由服務帶動系統及元件之投入，整合國內照護與生醫產業，包括智慧醫療、健康照護等方向，軟硬整合提供創新醫療服務解決方案，推動高階醫療與高品質健康照護服務產業發展。舉例來說，工研院研發的「糖尿病視網膜病變診斷輔助分析技術」是目前國際上唯一可偵測四種主要病徵，並清楚標示位置的AI判讀技術，可有效輔助醫師更有效率診斷眼底病變。

「永續環境」則聚焦創造循環再生體系，發展智慧化、高效率節能的生產製造與交通運輸技術，包括循環經濟、智慧製造、綠能系統與環境科技等三大面向，開創綠色產業，為永續綠能科技貢獻心力。工研院在沙崙智慧綠能科學城建置綠能科技示範場域，為台灣首座完整綠能應用的測試與驗證場域，協助業界驗證創新技術及產品成效，打造綠能科技產業聚落一條龍，以強化產業競爭力。

面對全球化的發展，劉文雄指出，國際合作已是趨勢，以聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境三大應用，建構未來城市的永續發展。透過全世界跨領域專家合作，在既有的優勢上結合資通訊業者、學校、科研機構及政府等各界能量，借力使力，運用創新的科技來驅動未來城市的發展，才能再造產業新契機，共創美好新未來，與大自然共榮共存！

工研院劉文雄院長以「共創美好新未來 Futuristic Society」為題進...
工研院劉文雄院長以「共創美好新未來 Futuristic Society」為題進行專題演講。圖／工研院提供
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工研院院長劉文雄今（26）日應邀出席2019智慧城市展開幕暨頒獎典禮。圖／工研院...
工研院院長劉文雄今（26）日應邀出席2019智慧城市展開幕暨頒獎典禮。圖／工研院提供
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