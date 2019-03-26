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鴻海採購接力 高雄鳳梨首度直送到富士康龍華廠區

2019-03-26 11:00聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

鴻海集團董事長郭台銘上周和高雄市長韓國瑜碰面，承諾一年要出貨1000萬公斤農產及加工品，繼上周首發芭樂後，今天 鴻海集團永齡選物平台首度運高雄的鳳梨直送深圳，預計明天到貨，讓鴻海員工品嘗高雄新鮮的鳳梨。

高雄市農業局說，今天先在燕巢集貨場裝櫃，共有672公斤，全程冷藏運送，上午11點裝櫃後，下午船運，明天要賣到深圳富士康龍華廠區。

今天裝櫃的，都是同一農民種植的鳳梨 ，高齡83歲的老農「鳳梨伯」林益，租用50甲台糖地種植鳳梨，資歷長達70年，現在由兒子林郁修接手，今年鳳梨因為暖冬，品質好，甜度高。

鴻海集團的「永齡選物農業銷售平台」，是以鴻海大陸廠區員工及眷屬超過200萬人消費作為基礎，第一年全台要出貨1000萬公斤農產及加工品，先以高雄當季盛產水果為主，目前正值鳳梨產季，這是高雄鳳梨首度直送到富士康龍華廠區。

鴻海集團透過高雄產地直銷，發貨至深圳，廣州，珠海，上海，昆山，南京廠區，配合鴻海各廠區自行建立的食安檢驗機制，讓鴻海大陸地區員工及眷屬享受到安全又高品質的農產品。

鴻海集團採購高雄農產品第一批燕巢芭樂在3月19日裝貨，21日運到深圳富士康廠區，鴻海董事長郭台銘當起賣果郎，在1小時完售，共獲15萬元盈餘，永齡選物平台依照鴻海集團董事長郭台銘指示，還把盈餘回饋給燕巢農民，15萬元盈餘紅包分送至農友手中，讓農民十分感動，也獲網友滿堂采。

有網友說，鴻海是純幫忙、義務幫忙，不是要賺錢，完全是衝著市長韓國瑜的感動，還有許多企業大老闆也是被韓國瑜市長感動的主動投資高雄，人在做、天在看，韓市長實事做事感動不只企業老闆也感動台灣人民。

還有網友說，「這種制度不是比農委會亂補貼好嗎？」，相信農民只想把自己努力認真工作的成果銷出去，一點也不想把可以吃的東西丟掉或餵豬，再拿補貼金安慰自己！也有人說，「 除了買水果，營利還分紅，簡直把農民當股東啊 !」、「有史以來第一次，通路商把盈餘回饋給農民」、「非常感謝重視這片土地的所有人，農漁民的辛勤需要被人看見」。

鴻海集團永齡選物平台採購高雄農產品一波接一波，今天首度運高雄的鳳梨直送深圳。記者...
鴻海集團永齡選物平台採購高雄農產品一波接一波，今天首度運高雄的鳳梨直送深圳。記者謝梅芬／攝影
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鴻海集團永齡選物平台採購高雄農產品，今天上午在燕巢集貨場裝櫃，共有6720箱，全...
鴻海集團永齡選物平台採購高雄農產品，今天上午在燕巢集貨場裝櫃，共有6720箱，全程冷藏運送，上午11點裝櫃後，下午船運，明天要賣到深圳富士康龍華廠區。記者謝梅芬／攝影
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鴻海集團永齡選物平台採購高雄農產品，今天首度運高雄的鳳梨直送深圳，預計明天到貨，...
鴻海集團永齡選物平台採購高雄農產品，今天首度運高雄的鳳梨直送深圳，預計明天到貨，讓鴻海員工品嘗高雄新鮮的鳳梨。記者謝梅芬／攝影
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