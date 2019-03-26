宏達電推出首款多模式VR一體機 首批訂單4月下旬發貨

2019-03-26 10:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



宏達電（2498）年度VIVE生態大會（VEC2019）今（26）日登場，發表全球首款全六自由度多模式VR一體機設備VIVE FOCUS PLUS，可跟多種外部設備連接，讓使用者可以使用的內容由先前的數百款擴展至幾乎無限，宏達電指出，目前已開放預購，售價5,699元人民幣，首批訂單預計將於4月下旬開始發貨。

HTC中國區總經理汪叢青表示，「以VEC2019為契機推出 Vive Focus Plus，標誌著虛擬實境產業進入全新的篇章。作為全球首款多模式VR設備，Vive Focus Plus可以連接至7種不同類型的外部設備，解決VR領域目前最大的問題：缺乏足夠吸引力、讓人每天都想要使用的優質內容」。

宏達電指出，Vive Focus Plus代表一種新型的全能VR一體機，旨在滿足企業用戶和大眾消費者的需求，同時保證完善的互動性、移動性及保真度；透過新增的雙六自由度（6DoF）控制器及多模式功能，Vive Focus Plus使用者不僅可以盡享VR一體機的原生內容，還可以暢享為PC VR、PC及筆記型電腦、智慧型手機、遊戲主機、機上盒、360度全景相機，及即將推出的5G雲端VR服務所打造的巨量應用。

宏達電表示，無限量VR內容訂閱服務Viveport Infinity將在今年4月2日正式啟動，並推出兩款針對不同設備使用者的服務模式；其中一款包含專為PC VR及VR一體機提供的精彩內容，使用者僅需支付58元人民幣／月或是480元人民幣／年的價格，便可暢享600多款PC VR和70多款一體機的付費內容。

第二款則專為中國的VR行動端用戶而設，凡是使用搭載Vive Wave平台的VR一體機用戶，均可以每月人民幣38元的優惠價格，無限下載及體驗會員專區的所有一體機內容。另外，首批Vive Focus Plus預購用戶將獲得特別福利，包括價值人民幣480元的無限會員包年服務，及14.99美元的VRidge啟動碼，盡享豐富的PC VR與一體機VR內容。