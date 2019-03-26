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智慧城市展開幕 童子賢：不樂見保護主義讓經濟衰退

2019-03-26 09:49經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

2019智慧城市展今（26）日登場，台北市電腦公會理事長童子賢指出，科技可以讓城市更美好，城市可以讓市民生活更幸福，重申國際間經濟合作帶來繁榮，不樂見保護主義讓經濟衰退。

童子賢今日出席智慧城市展開幕典禮，他指出，今年展出的廠商都是全球科技菁英，歷次智慧城市展啟發很多科技發展，提出很多智慧城市解決方案。

2019智慧城市論壇暨展覽於今日至29日在南港展覽館一館展出。今年主題為「智慧物聯網引領智慧城市再升級」，展場共計有超過50家企業展出人工智慧在醫療、交通、商業、建築及節能等領域的最新應用。

隨著人工智慧技術的成熟，AI元素的加入應用可讓市政服務更有智慧，大會特別舉辦「AIŸ50」活動，遴選全世界五年內的優質AI新創企業，共計有19個國家地區的52個新創企業報名參加，其中有18家新創企業是透過各國的加速器或創投推薦參加。

最後遴選出15國36家新創企業的AI應用，這些有創意的內容都將在「AI‧50」主題館內展示，所有新創企業的創業者或技術主管都將從全球各地來到論壇中分享，人工智慧將透過本活動快速擴散到智慧城市的各個領域。

今年智慧城市展共有45個國家與地區，超過2000位的海外訪客，較去年成長30%，其中計有128位的城市首長或代表率領278位的市政訪問團。展覽部份則有337家國內外廠商參展，展出規模達1250個攤位，較去年增長將近20%。展覽期間舉辦之專業論壇達66場次，預計參與論壇的人次將達1.9萬人，展覽預計吸引國內外專業人數超過3.3萬人參與。

2019智慧城市論壇暨展覽共有日本、韓國、馬來西亞、英國、德國、捷克、加拿大、澳洲、西班牙加泰隆尼亞等設立9個城市主題館。臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市等都設有獨立的展示館，台灣其他縣市政府則分別於智慧城鄉計畫主題館或亞洲矽谷計劃主題館內展示。

此外，臺北市政府於去年聯合台灣其他五都倡議發起「全球智慧城市聯盟」（Global Organization of Smart Cities，GO SMART），經過一年的籌備工作，總計有全球92個城市、41家企業，共133名會員參與，並將於明（27）日舉辦成立大會。臺北市長柯文哲可望在當日被推選為第一任的主席。

整合多家廠商的技術及產品為完整的解決方案也是整個展會的重要亮點。慧誠智醫、台灣受恩、高登智慧等三家企業整合16家業者產品展出居家照護、社區照護及AI精準健康照護等三個應用情境。而艾迪訊、神通資科及中華電信等三家企業整合14家業者產品展出智慧圖書館、智慧學習教室及互動智慧教學三個應用情境。這種互動體驗區的規劃是希望擺脫單一廠商、單一產品展示的傳統模式，改以情境的整合應用方式展示，每個情境都由一家廠商負責主導整合多家廠商，最終可形成輸出的旗艦隊。

智慧城市人工智慧

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