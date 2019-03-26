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麥格理初評緯穎 目標價喊上536元

2019-03-26 03:05經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

緯創小金雞緯穎（6669）潛力銳不可當！搶在周三（27日）掛牌前夕，又一家外資麥格理證券啟動緯穎初評（initiate），首次評等「優於大盤」，目標價536元，比下德意志的440元；此外，富邦證券也啟動緯穎初評，目標價430元。

麥格理是德意志證券之後，第二家啟動緯穎追蹤的外資，也創下罕見有興櫃股還沒掛牌，就吸引外資爭相喊價。25日台股大跌，緯穎下跌1%相對輕，緯創更在盤中就被買盤推上紅盤，終場漲2.3%，收22.25元。

麥格理此次在標題就無遺表露對緯穎高度的看好度，特別把緯穎的英文名wiwynn，改寫為「wynner」，與贏家「winner」做比喻，形容緯穎是資料中心建設的關鍵受惠者。且麥格理雖是首次評等，卻立刻將緯穎列為台灣伺服器ODM廠首選，力薦機構投資人在上市掛牌有好的流動性就布局。

麥格理表示，受惠邊緣運算及5G浪潮，全球資料中心建置將推動白牌伺服器市場在2018-2021年複合成長13%，緯穎業務幾乎全面進攻這塊商機。

據估計，今年伺服器產業將因去年高基期放緩成長，但資料中心可望逆勢增長10%-15%，2020年英特爾新平台、5G及邊緣運算加持，伺服器產業還會有更大的成長。

麥格理進一步估算緯穎營收，預計2018-2021年複合成長率達到14%，主要來自微軟、臉書等科技巨擘貢獻超過九成的營收，及其他資料中心客戶需求強勁。

值得注意是，現階段緯穎全球伺服器市占僅6%，低於英業達、廣達的21%、14%，在緯穎深化與亞馬遜合作，且亞馬遜金雞AWS有開發潛力下，緯穎未來市占擴大的空間可期。

不過，麥格理也提到，緯穎毛利相對英業達、廣達的表現不佳，未來需要觀察產品組合調整。由於掛牌將稀釋股本，加上去年高基期，麥格理預估，緯穎今年獲利可能下滑，但明、後年成長23%、19%，2019-2021年每股純益（EPS）預估為33.65元、41.25元、48.88元。

富邦則認為，今年5G、物聯網等科技需求可能弱於預期，預估今年緯穎EPS僅30元，低於市場預期的35元，但對緯穎長線看好，預估明年EPS介於34元至35元，換算有11%的成長，首次評等「加碼」（add）。

緯穎董事長林憲銘。報系資料照
緯穎董事長林憲銘。報系資料照
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