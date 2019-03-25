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緯創：2019全產品線持續成長

2019-03-25 20:44經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

緯創今（25）日舉行法說會，並公布2018年稅後純益49.08億元，年增26.33%，是2014年以來新高，2018年每股稅後純益（EPS）為1.76元，緯創董事長林憲銘表示，2019年全產品線仍將小幅成長。

緯創董事會也決議2018年股利分派，每股配發現金股利1.50元。因應未來發展之資金需求，董事會通過擬於不超過2.6億股額度內，屆時視市場狀況及公司需求，擇適當時機及籌資工具辦理。

緯創2018第4季稅後純益為21.14億元，季增70.26%，年增31.86%，2018年第4季每股純益為0.76元。

林憲銘指出，2018年受到該公司在伺服器與儲存產品大幅增長下，帶動獲利成長，同時，該公司在後段模組（LCM）的事業也大有斬獲，使得2018年不論是營收或獲利，均較2017年增長，並創下自2014年以來的佳績。

展望2019年，他說，總體經濟的挑戰仍大，而且中美貿易戰的不確定性仍在，不過，緯創的所有產品線，在2019年，包括伺服器、桌機、筆電、顯示器及手機等，仍將較2018年小幅成長，持續推升該公司的業績穩定上升，他正面看待緯創2019年的營運。

不過，緯創的智慧裝置出貨量在2018年下滑，林憲銘表示，希望2019年智慧裝置能達到損益兩平，他說，過去幾年因為高估智慧裝置的出貨量，使得該產線的稼動率偏低，2019年將採取謹慎保守態度，在智慧裝置的資本支出，是近幾年最低的，再透拓製程、材料與人力的調整，希望能達到損益兩平。

他強調，手機在短期內的營運仍會遭遇逆風，但是中長期來看卻是必要的，因為手機就是下一個平台，儘管短期內仍會遭遇到營運上的困難，但長期發展的策略是必要的。

在中美貿易戰方面，他說，2018年已經規劃完成，把部分產能轉移到台灣、菲律賓、馬來西亞與印度，因此，已經完成了，2019年將不會受到影響。

至於英特爾中央處理器的缺貨，他說，2019第1季與第2季都是缺貨狀態，但因為客戶都是一線大廠，具有採購及議價能力，因此，受到的影響會比較輕微。

緯創董事長林憲銘。記者蕭君暉/攝影
緯創董事長林憲銘。記者蕭君暉/攝影
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