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乾杯徵儲備店長 月薪5萬起跳

2019-03-25 19:03經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

乾杯集團舉辦「乾杯集團台灣及海外大型聯合招募會」，為因應大量展店需求，釋出月薪上看50K、總計100個海內外職缺。上半年海內外展店至少8家店並積極向海外發展，橫跨國際的舞台機會吸引超過300人投遞履歷，尤其以海外職缺最為踴躍。

1999年從台灣一家燒肉店發跡，至今迎接20周年，已成為旗下擁有乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、和牛47、黑毛屋等六個品牌的連鎖餐飲集團，海內外共計56家分店。以「吃到美味牛肉的感動」帶往世界發揚光大為願景，成功跨足中國在上海、北京、深圳、廣州、重慶城市插旗，並積極瞄準各國舞台，以成為世界燒肉王為目標。 

乾杯表示，集團積極向海內外發展，擁有許多發展機會且願意給年輕人機會，社內有許多年紀輕輕已做為現場領導、又或是大型企業轉職的人才，跟隨集團的發展鼓勵年輕人迎向更高的挑戰、站上更廣的舞台。 

現年28歲的乾杯集團中區儲備區域總監吳欣儒表示，從2014年成為老乾杯正職社員，透過集團各項培育計畫與考核，順利升遷為副店長，隨後輪調到不同品牌全方位學習、於2017年升任黑毛屋店長，並於今年晉升中區儲備區域總監，管理中區3個餐飲品牌，薪資上看百萬，擁有更大舞台給予發揮。

現為大學四年級的乾杯本店副店長 劉柏廷，今年22歲，已是乾杯最年輕的副店長。從2015年以工讀生加入乾杯集團，因表現優異於2016、2017年連續獲選為店舖MVP。至2018年8月轉為正職社員，並在公司的鼓勵與培育下，透過目標設定不斷突破、促使自己進步，經過半年順利升任副店長，也在工作中獲得更高的薪資與成就感。

 此次招募釋出百名職缺，包含80名儲備幹部，以及20名海外職缺，台灣店員起薪30K起，面試者錄取後最快一週即可報到，透過培訓最快6個月升任領班調薪5千，儲備店長起薪更上看50K；海外儲備幹部起薪人民幣8,000~13,000元。

月休8至10天，享首年年假10天，另有年終獎金、業績獎金更上看3萬。

乾杯面試官即興出題請面試者推薦菜色，考驗面試者的臨場反應與表達力。乾杯集團／提供
乾杯面試官即興出題請面試者推薦菜色，考驗面試者的臨場反應與表達力。乾杯集團／提供
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跨國際舞台機會與福利，吸引超過300人投遞履歷。乾杯集團／提供
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薪資餐飲

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