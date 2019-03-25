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郭台銘衝刺FB十萬郭粉 要送600頂鴻海國旗帽

2019-03-25 18:25經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海集團總裁郭台銘今日在個人Facebook粉絲頁提到，為了慶祝Line@帳號開張以及衝刺FB「十萬郭粉」將祭出抽獎活動，在「十萬郭粉」達成日將抽獎送出600頂鴻海國旗帽。

郭台銘個人Facebook粉絲頁小編提到，2019年1月31日開張，到今天3月25日共54天，小編也跟著總裁走，全新推出「霸氣總裁 郭董 Line@帳號」https://line.me/R/ti/p/@terrygou1018

鴻海郭台銘Facebook

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