銀行老董養生法：呂桔誠日行萬步 凌忠嫄天天打太極拳

2019-03-25 15:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



身為大型行庫的掌舵者，銀行董事長們平日工作非常繁忙、幾乎是馬不停蹄，所以很注重養生，各自有一套健身法則；例如，臺灣金控兼銀行董事長呂桔誠便秉持「日行萬步」原則，每天都堅持要走上一萬步，如果搭飛機無法完成，就會讓自己「禁食」。

呂桔誠笑稱，自己的iPhone手機裡內建計步功能，他規定自己每天都要走上一萬步，如果回到家發現還不到一萬步，他就會再到外面補走，直到計步器超過五位數為止。

所謂眼見為憑，呂桔誠打開自己的iPhone計步器，往前翻了好幾天，確實每天數字均呈現驚人的「五位數」，偶爾有幾天沒到「五位數」，呂桔誠解釋，那是因為當天出差，必須搭飛機，而在飛機上沒有走路的時間與空間。

如果沒辦法走到萬步，呂桔誠就會限制自己的進食量。呂桔誠笑稱自己的最高紀錄是「從台北飛美國，近20個小時沒有用餐」，因為沒辦法動，就不讓自己吃，展現過人的意志力。

深諳養生之道的還有凌忠嫄，不僅茹素近十年，閒暇時的休閒活動也很健康，包括打太極拳與日本太鼓，直到目前為止，她還是天天打太極拳，維持運動的好習慣。

凌忠嫄曾透露一個從太極拳老師那裡學來，治療腰痠背痛的撇步，那就是「撞牆」；但凌忠嫄強調，撞牆不能隨便撞，要有方法和技巧，最大的重點是放鬆，「若是硬碰硬，一點效果都沒有，還可能會受傷」。

凌忠嫄平時喜歡打太極拳，原因是可以讓身心放鬆，並強調打拳時動作愈慢愈好，這樣一來，天地間好的氣，就能把自己的身心充分洗滌。