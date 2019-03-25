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圖解／上網飆速 5G比4G快多少？

庫存尚未去化完成 DRAM跌勢恐持續至第3季

2019-03-25 14:40經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）指出，受庫存過高影響，DRAM第1季合約價跌幅持續擴大，整體均價已下跌逾20%。但在價格加速下跌的狀態下，並未刺激需求回溫，交易仍顯清淡，預期DRAM均價在庫存尚未去化完成影響下，跌勢恐將持續至第3季。

根據DRAMeXchange調查，累積在DRAM供應商的庫存水位在第1季底普遍已經超過6週 (含wafer bank)，買方的庫存水位雖受到不同產品別的影響略有增減，但平均至少達5週，在伺服器以及PC客戶端甚至超過7週的水位。

進入第2季，受惠於1Ynm製程貢獻，供給位元仍持續成長，在極力消化庫存的考量下，DRAM供應商普遍採取持續大幅降價的策略以刺激銷售；與第1季相似，跌幅最大的產品別為PC與伺服器記憶體，跌幅約兩成，行動式記憶體受惠於新機潮的拉貨動能得以跌幅較小，約10~15%，預估DRAM均價在第2季將持續下跌近兩成水位。

至於今年下半年跌幅是否有效收斂，則取決於需求端的回溫以及第2季底庫存去化的成效。DRAMeXchange分析，今年各產品的DRAM平均搭載容量成長表現將不若去年，因此，終端需求的回溫扮演著DRAM景氣是否落底的關鍵因素。單純就供需的預測來看，上半年供過於求的狀況遠高過下半年，預期價格跌幅在今年第3季與第4季可望逐漸收斂。

觀察DRAM各應用別今年的價格走勢，由於庫存水位較高的關係，自去年第4季以來，以標準型記憶體與伺服器記憶體的跌幅最為明顯。以PC需求面來說，今年缺乏刺激出貨量成長的因素，再加上intel CPU缺貨狀況在中低階機種仍未緩解，出貨不振的狀況在上半年特別顯著。

以主流標準型記憶體模組8GB解決方案來看，第1季度的價格已經下滑近3成，最低價已落在近40美元，展望第2季，均價持續下探35美元，年底恐怕要挑戰30美元關卡。

伺服器經歷連續兩年的需求高峰後，第1季由於庫存偏高，加上進入傳統OEM的淡季，備貨動能見到顯著衰退，雖然3月開始，部分北美資料中心業者開始陸續洽單，但整體採購力道仍未明顯復甦。

現階段供需雙方普遍庫存偏高，在既有庫存去化與需求動能恢復前，預估伺服器記憶體價格將持續走跌，DRAMeXchange預估，第2季仍將有兩成左右的跌幅，第3與第4季也會維持接近1成左右的降價空間。

在行動記憶體方面，第1季受到智慧型手機市場需求不旺，生產總量較去年同期衰退逾10%的影響，行動記憶體供應商庫存無法有效去化，導致價格持續下探，discrete及eMCP產品平均跌幅接近2成，市場報價混亂。

展望第2季以及第3季，除受惠Android / iPhone雙陣營旗艦新機備料帶動單機搭載容量提升外，也同時受惠傳統市場旺季，整體需求將轉趨熱絡，預估合約價跌幅將較第1季收斂，不過考量今年智慧型手機總生產數量將呈現負成長，中、低階手機平均搭載容量成長有限，第2、3季的合約價格依舊難以止跌。

就利基型記憶體價格走勢來看，農曆假期過後，中國有部分機上盒、網通標案訂單出現帶動小量拉貨需求，但一次性標案結束後，整體需求仍然疲軟。DDR3供給仍高於需求的情況下，預期今年第2季與3季利基型記憶體價格仍將分別走跌15%與10%。

記憶體模組DRAM

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