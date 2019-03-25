華碩全新微型LED無線投影機輕巧上市 PChome獨家首賣

2019-03-25 14:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



華碩宣布推出全新ASUS S系列微型LED無線投影機ASUS ZenBeam S2，即日起於PChome獨家首賣。該產品僅手掌大小，重量也只有497公克，具備500流明LED光源輸出、720p(1280 x 720)解析度，配備6000mAh電池，輕盈小巧便於攜帶，同時內建無線投影功能，可透過智慧型手機、平板電腦或行動裝置串流播放內容，不管在室內或室外，隨時隨地提供優質簡報與大螢幕娛樂體驗。

值得一提的是，其獨具風格的時尚機身，不僅完美體現極致工藝美學，更獲得日本Good Design Award 2018設計大獎及2019年美國消費性電子展創新獎(CES Innovation Awards) 等殊榮肯定。

華碩表示，短焦投影隨時隨地成就頂級娛樂， ZenBeam S2採用環保的無汞LED燈源，使用壽命可達30,000小時，500流明光源輸出、720p解析度與100% NTSC色域，可提供明亮、銳利且色彩準確的投影效果。

其短焦投影功能在最小1公尺距離內，即可投影40吋影像，最大則可投影至120吋影像(距離3公尺)，小空間也能領略大視界。ASUS ZenBeam S2內建自動對焦功能，可自動調整投影影像的焦距，設定輕鬆又快速，並可在不同的設定環境中運作。

其還具備2D梯形調整校正功能，最大可修正±30度斜角投影時產生的梯形變形，且梯形校正功能還能讓投影機放置在偏離中心的位置，簡報者站在螢幕前方時也不會遮住影像，確保每次使用都能擁有精湛的投影效果。