親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

圖解／上網飆速 5G比4G快多少？

華碩全新微型LED無線投影機輕巧上市 PChome獨家首賣

2019-03-25 14:32經濟日報 記者張義宮╱即時報導

華碩宣布推出全新ASUS S系列微型LED無線投影機ASUS ZenBeam S2，即日起於PChome獨家首賣。該產品僅手掌大小，重量也只有497公克，具備500流明LED光源輸出、720p(1280 x 720)解析度，配備6000mAh電池，輕盈小巧便於攜帶，同時內建無線投影功能，可透過智慧型手機平板電腦或行動裝置串流播放內容，不管在室內或室外，隨時隨地提供優質簡報與大螢幕娛樂體驗。

值得一提的是，其獨具風格的時尚機身，不僅完美體現極致工藝美學，更獲得日本Good Design Award 2018設計大獎及2019年美國消費性電子展創新獎(CES Innovation Awards) 等殊榮肯定。

華碩表示，短焦投影隨時隨地成就頂級娛樂， ZenBeam S2採用環保的無汞LED燈源，使用壽命可達30,000小時，500流明光源輸出、720p解析度與100% NTSC色域，可提供明亮、銳利且色彩準確的投影效果。

其短焦投影功能在最小1公尺距離內，即可投影40吋影像，最大則可投影至120吋影像(距離3公尺)，小空間也能領略大視界。ASUS ZenBeam S2內建自動對焦功能，可自動調整投影影像的焦距，設定輕鬆又快速，並可在不同的設定環境中運作。

其還具備2D梯形調整校正功能，最大可修正±30度斜角投影時產生的梯形變形，且梯形校正功能還能讓投影機放置在偏離中心的位置，簡報者站在螢幕前方時也不會遮住影像，確保每次使用都能擁有精湛的投影效果。

內建無線投影功能的ASUS ZenBeam S2讓使用者可恣意從智慧型手機、平板電腦或其他行動裝置串流播放內容，不受空間限制享受高畫質娛樂或進行簡報，同時還可透過全方位連接埠USB-C（訊號輸入和電源輸出）、USB電力輸出、無線鏡像投影與HDMI，相容各種裝置，應用更彈性多元。

華碩推出ZenBeam S2 微型LED無線投影機僅手掌大小，重量只有497公克...
華碩推出ZenBeam S2 微型LED無線投影機僅手掌大小，重量只有497公克，具備500流明輸出、720p解析度，配備6000mAh電池。(圖：華碩提供)
分享

平板電腦智慧型手機LED

相關新聞

庫存尚未去化完成 DRAM跌勢恐持續至第3季

2019-03-25 14:40

影／創業超新星 新創團隊的保姆和媒婆

2019-03-25 14:36

台英移地計畫 首年800萬元合攻研發

2019-03-25 14:22

研華攻物聯網 推戰情中心

2019-03-25 14:22

智冠支付業務 今年拚損平

2019-03-25 14:22

遠傳新總座井琪：今年招募「大人物」拚轉型

2019-03-25 14:22

看準電競產業發展 三星在台推兩款曲面電競顯示器

2019-03-25 14:19

電信資費低價戰 遠傳總經理：不會主動

2019-03-25 13:37

華碩1月稱霸北美電競市場 月成長動能高達76%

2019-03-25 11:39

家登專利案敗訴 撼動晶圓鏈

2019-03-24 23:29

三星S10熱銷 供應鏈進補

2019-03-24 23:27

誠美材全額交割？ 本周分曉

2019-03-24 23:26

三因素…三星新機逆勢翻身

2019-03-24 23:25

家登不願挨打…找到有利證據

2019-03-24 23:25

英特格出手…打兩如意算盤

2019-03-24 23:24

業界：誠美材重組董事會 當務之急

2019-03-24 23:24

誠美材風暴擴大 面板爆斷鏈危機

2019-03-24 23:21

5G頻譜釋照 要先過兩關

2019-03-24 23:16

5G商轉倒數／電信業摩拳擦掌 志在必得

2019-03-24 23:14

5G商轉倒數／三領域受惠 產值優勢升級

2019-03-24 23:14

全面布局智慧機械 提升台灣工具機競爭力

2019-03-20 10:02
看更多

熱門文章

誠美材風暴擴大 面板爆斷鏈危機

2019-03-24 23:21

兆豐金控今年配發現金股利至少1.6元 殖利率直逼6％

2019-03-24 21:14

家登專利案敗訴 撼動晶圓鏈

2019-03-24 23:29

誠美材全額交割？ 本周分曉

2019-03-24 23:26

三星S10熱銷 供應鏈進補

2019-03-24 23:27

美元定存利率 衝到4%

2019-03-24 22:33

洗錢防制不能擾民 但兩種人除外

2019-03-24 21:33

套裝變「毛巾套頭」…因為這群人 銀行制服快絕版

2019-03-25 11:00

業界：誠美材重組董事會 當務之急

2019-03-24 23:24

5G頻譜釋照 要先過兩關

2019-03-24 23:16

家登不願挨打…找到有利證據

2019-03-24 23:25

國安基金擴至1兆？ 周三審查

2019-03-24 23:38

韓流席捲大高雄 謝金河籲韓國瑜努力招商帶動入住人流

2019-03-25 10:19

健檢費用 不能列舉扣除

2019-03-24 23:01

不擔憂4.5代廠遭拍賣 華映：留6代廠是正確做法

2019-03-24 19:11

英特格出手…打兩如意算盤

2019-03-24 23:24

三因素…三星新機逆勢翻身

2019-03-24 23:25

中信金MA外派年薪上看200萬 全公司設免治馬桶吸人才

2019-03-24 21:34

裕隆百萬支持新創 解鎖未來城市的汽車狂想

2019-03-24 19:24

營所稅申報 慎防三大錯誤

2019-03-24 23:01

台商回台投資爆警訊 立委：台灣是全球排名第18缺水國

2019-03-25 12:07

能源局長林全能升任經濟部常次 副局長李君禮可望扶正

2019-03-25 10:44

智慧衣大投資 拚兩年商轉

2019-03-24 23:19

好羨慕！中鋼宣布下個月起加薪3.5%

2019-03-25 14:29

油、電、水…凍漲政治學？

2019-03-24 23:58

百萬人尚欠繳國保 衛福部：有27萬人拿不到或領的少

2019-03-25 12:24

台灣出生率排名疑墊底 國發會：與實際數據不符

2019-03-25 05:02

加碼台股 公股行庫銀彈330億

2019-03-24 23:54

台商回流投資 經濟部：兩大誘因不可不知

2019-03-25 10:02

浩鼎案判決 產業士氣指標

2019-03-24 23:00

新聞眼／反市場之道 到頭來全民埋單

2019-03-25 00:02

元大金高層人事變動 金控總座申鼎籛出任證券董座

2019-03-25 13:54

5G商轉倒數／電信業摩拳擦掌 志在必得

2019-03-24 23:14

中信金招募MA誘因大 外派年薪200萬

2019-03-24 23:21

水泥獲利創史上新高 陸禁用低階水泥推升營運

2019-03-25 10:42

國安基金 立委喊增至兆元

2019-03-25 00:22

黃斑部病變治療 商機大

2019-03-24 22:59

名家觀點／從國際談判看川普的經貿算計

2019-03-25 00:32

投保法翻修 盯董監內線炒股

2019-03-24 23:25

華銀主辦康普15億聯貸 獲銀行團超額認購

2019-03-24 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top