看準電競產業發展 三星在台推兩款曲面電競顯示器

2019-03-25 14:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



電競為近年來蓬勃發展的產業之一，除台灣正式將電子競技納入運動產業範疇，世界級的運動盛事也陸續將電競納入比賽項目。根據市調公司調查，消費者為獲得更好的沉浸式體驗，2018年電競類顯示器曲面與平面的佔比約為54比46，2019年電競顯示器整體成長更上看50%。

看準此市場趨勢，全球曲面顯示器銷售第一的三星電子，正式在台推出高階C49RG90及入門C24RG50兩款曲面顯示器，分別以49吋32:9 DQHD (5120 x 1440) 量子點技術及24吋144Hz畫面更新率，提供專業玩家及初心者最適合自己的選擇。

全新24吋FHD曲面電競顯示器C24RG50，自三月下旬於全台通路陸續上市。高階49吋32:9超寬電競顯示器C49RG90 ，將於4月8日起開始販售，自4月8日起至30日推出早鳥優惠活動，凡購買並完成上網登錄即可獲得萬元好禮五選一。

台灣三星電子指出，持續關注電競趨勢，並積極培育優秀人才，今年再次跨海贊助擁有六位台灣選手、隸屬於英皇電競旗下的G-Rex職業電競隊，希望讓更多有實力的玩家在國際發光。

G-Rex於2017年9月在香港成立，由前Raise Gaming隊員組成，並創下台港澳英雄聯盟頂級聯賽開季五連勝，2018年成功打入英雄聯盟全球總決賽，目前由《英雄聯盟》S2世界冠軍的中路選手劉偉健（Toyz）擔任戰隊總監，10位隊員中有過半數是台灣人，三星本次提供多款電競螢幕供隊員練習時使用，藉由實際的幫助協助台灣選手征戰國際舞台。