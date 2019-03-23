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勝利の報恩！遭爆性招待日本建商「百倍奉還」

貿協攜手15大學 擴大規模培訓電商實習生

2019-03-23 21:33聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

因應企業拓展跨境電商人才需求，經濟部國貿局與外貿協會今天在台北、台中同步開跑「跨境電商實戰營」產學合作計畫，首次吸引逾15所大專院校簽約，逾353位師生參加，以台灣經貿網做為產學合作交流之平臺，讓學生實際操作數位行銷企業網，有效培養跨境電商人才，同時解決企業缺乏跨境電商人才的困境，協助企業擴大跨境銷售。

數位商務處李處長惠玲提及，為了扎實參與學生掌握數位商機能力，實戰營安排全天工作坊開跑，主要先認識「台灣經貿網」並實作學習跨境業務所需的電商技能，亦特別安排Google的專業講師授課，指導學生如何協助廠商進行精準數位行銷，如何有效運用搜尋引擎行銷及Google 我的商家，提高在網路上的曝光度，更提供Google Analytics考照專班，學生也可替自己增加1張燙金證照，搖身成為數位專家。

貿協表示，本「跨境電商實戰營」為期3個月，學生將以「培訓、實作與成果發表3模式

」，透過學習搜尋引擎優化、數據分析買主來源國及偏好，以提高商品瀏覽量並帶動企業網站競爭力、曝光度及訂單數，預計今年度可吸引超過500位買家線上詢價。國立清華大學、台北科技大學、中興大學、實踐大學、淡江、正修大學、中華大華、致理等15所學校熱列參與。

此外，貿協表示，為進一步提升台灣企業電商能力，也依業者數位能力分類分級來提供深度數位服務，全力扶植爭取跨境電商商機，預計4月推影音拍攝製作課、緊接著於5月跨境銷售輔導速成班，相關課程及活動請洽台灣經貿網免付費洽詢專線：0800-506-088

跨境電商實戰營台北場工作坊廠商及師生代表合影。圖／貿協提供
跨境電商實戰營台北場工作坊廠商及師生代表合影。圖／貿協提供
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跨境電商Google產學合作

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