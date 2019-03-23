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與AI對話擂台賽 冠軍團隊盼機器能力超越人類

2019-03-23 20:07中央社 台北23日電

「科技大擂台：與AI對話」今天舉行決賽，由台灣大學團隊奪得冠軍，團隊受訪時指出，期盼精進技術並突破限制，讓機器與真人的能力差距不遠，甚至超越人類。

為了鼓勵更多好手投入人工智慧與語音應用領域，由科技部指導、科技政策研究與資訊中心舉辦的第一屆「科技大擂台：與 AI 對話」決賽今天登場，有8組團隊爭奪冠軍，最後由台灣大學電資學院師生（hungyilee）、華碩電腦達文西實驗室（intellection）分別奪下冠亞軍，不過因成績未達新台幣2000萬元獎金發放的標準，將分別獲得150萬元與50萬元的特別獎獎金。

科技部指出，決賽中AI語音除完成1000題選擇題外，還必須通過「華語文能力測驗」流利級、精通級25題簡答題試煉。

獲得冠軍的台大電機工程學系助理教授李宏毅指出，比賽可以想像成「中文」版的多益測驗，而考生是機器人，最困難的是完全無法預測要考什麼，和已經知道問題的語音助理不同，機器要憑著人工智慧能力辨識分析題目。

李宏毅說，要克服的困難很多，要做好語音辨識、語意理解。依成績來看，正確率僅有3成至4成，「可能真人都會答錯」，更何況是機器。

同團隊的台大資訊工程學系助理教授陳縕儂補充，希望團隊突破技術，「讓機器與真人的能力差距不遠，甚至超越人類」，這是團隊努力的方向。

李宏毅認為，這次比賽當初吸引700名好手參加，台灣有很多人對於「語音」感到興趣，在發展語音辨識方面潛力無窮。

科技部次長許有進致詞表示，AI是未來20年科技與產業發展的關鍵，期盼有朝一日AI將真正「理解」中文的意涵，也希望日後有更多高手齊聚科技大擂台，突破技術，贏得2000萬元獎金。

許有進指出，這次比賽蒐錄具人工標註的語音訓練資料近2000小時，以及選擇題測試資料庫1萬5000題，未來將開放學研與企業授權使用，盼對發展中文語音識別、理解會有很大幫助。

PTT（批踢踢實業坊）創辦人杜奕瑾今天也出席活動，他向中央社記者表示，包含微軟、Google，沒有一家公司敢說自己的「語音理解」技術很好，這也是全世界公認的難題，希望借此機會，結合最強台灣學研團隊，嘗試突破困難。

科技部表示，這次與AI對話挑戰的「華語文能力測驗」，是專門為非母語人士制訂的標準化語言能力測驗，以難易不一的題目測試語音AI對華文語意理解的程度，也期盼在地化的AI語音技術能盡快應用在生活中。

科技部台灣大學人工智慧

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